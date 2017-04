Scenen er dekket for Real Madrid

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram som står foran oss søndag. Med all respekt for FA-cup semifinalen mellom Arsenal og Manchester City. Det er søndagens El Clasico mellom Real Madrid og Barcelona som er den aller største sportslige godbiten. Eliteserien byr på seks kamper, det er seks kamper også i OBOS-ligaen, en rekke kamper i Serie A og La Liga. Og det er kamper i Allsvenskan.

Herlig oddstreff lørdag

Nettavisen Sportspills sterke tipsflyt fortsetter og lørdag ble det treff for to av våre tre dobler på Langoddsen. Dobbelen med seire til Bournemouth og Swansea ga 3,41 i totalodds, mens dobbelen med seire til Nottingham Forest og Sheffield Wednesday ga 3,91 i totalodd.

Tolv rette på tippekupongen lørdag

Det ble også tolv rette for Nettavisens 432-rekker lørdag og på det forslaget ble det også 10 ganger 11 rette og 42 ganger ti rette. Tolv rette ga kr 3 400 i utbetaling og totalt ble det 6 040 kr tilbake på det forslaget.

Real Madrid — Barcelona pause/fulltid dobbel H/H 3,00

El Clásico og for en viktig kamp det skal bli! Med hjemmeseier er ligatittelen i praksis sikret for Real Madrid, med borteseier kommer Barcelona a poeng, men det er ikke nok, da Real Madrid har en kamp tilgode.

Hjemmelaget er i best form av de to, i ligaen har de tapt poeng kun til Atlético Madrid (1-1) på de siste seks og tirsdag slo de Bayern München ut av Champions League. 12-4-0 er deres knallsterke hjemmetall i ligaen. Stopperne Pepe og Varane mister kampen, så Nacho fortsetter som Ramos' partner i midtforsvaret.

Barcelona klarte ikke å score mål på to kamper mot Juventus og røk ut av Champions League i midtuken. De skal spille cupfinale og vinner trolig et trofé der, de møter Alavés, men ligatittelen står klart høyest og dagens kamp blir uhyre viktig.

Men Barcelona er ikke helt seg selv denne sesongen og de har tapt to av de siste tre bortekampene sine i ligaen. 10-3-3 er bortetallene totalt. Neymar er suspendert etter rødt kort mot Málaga og soner sin andre av tre kamper. Rafinha og Vidal er definitivt ute med skader, Mathieu er friskmeldt.

Real Madrid har fordel av hjemmebane og Barcelona må klare seg uten Neymar. Det er et stort tap for Barca som har tapt tre av sine fire siste bortekamper. 1-2 mot Deportivo La Coruna i serien, 0-2 mot Malaga i den siste bortekampen i serien og 0-3 mot Juventus i første kamp i kvartfinalen i Champions League. Real Madrid spilles og vi setter ut snøret etter storfisken og spiller Real madrid til å lede både til pause og vinne etter ordinær tid. Odds 3,00.