Schalke er på vei tilbake

Søndagens langoddsprogram er så deilig som det kan få blitt. Det er full runde i Eliteserien og OBOS-ligaen, med stadionåpning for Vålerenga, storkamp i Drammen og mye annet snacks. Premier League følger opp gårsdagen med et par jevne kamper og Serie A har også full rulle - blant mye annet.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Lørdagen ble elendig med null treff på tre tips.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 13.25.

Schalke 04 + Darmstadt, samlet odds 3,57.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Schalke 04 - Stuttgart, H 1,70

En solid 2-0-seier over RB Leipzig i åpningskampen ble fulgt opp av bortetap for nyopprykkede Hannover før landslagspausen, i sann Schalke-ånd: svake borte og sterke hjemme. Lite har skjedd på overgangsmarkedet, men de har gitt treneransvaret til den 31 år gamle italieneren Domenico Tedesco, som har begrenset erfaring (naturlig nok), men ledet Erzgebirge Aue på solid vis forrige vår.

Dermed håper de nok at de har funnet sin Julian Nagelsmann og det blir spennende å følge prosjektet videre. Et par spillere er tvilsomme for vertene, ellers står det bra til.

Gjestene åpnet med bortetap for Hertha Berlin og fulgte opp med hjemmeseier over Mainz, en godkjent sesongstart for de nyopprykkede. De har signert en hel haug med spillere denne sesongen, inkludert Badstuber fra dagens motstander og Zieler fra Leicester.

Gjestene må klare seg uten fem spillere, inkludert nevnte Badstuber, Zimmermann og Insua.

Hjemmebanefordelen har enormt mye å si i Tyskland og derfor backer vi Schalke til 1,70 ganger pengene.

Darmstadt - Bochum, H 2,10

Hjemmelaget var nære ved å gjennomføre en mirakuløs redningsaksjon i bunnen av Bundesliga sist sesong, men kom til slutt til kort og måtte ta den sure turen ned. Spillerlegenden Torstein Frings har fått fornyet tillit og kjernen i laget er relativt uendret, så de har alle muligheter til et direkte opprykk her.

Sesonginnledningen har også vært sterk, med ti poeng på fire kamper og det mot tidvis sterk motstand. Begge hjemmekamper er vunnet med en samlet målforskjell på 4-0.

Lagets hjemmeside melder at kun Peter Niemeyer er ute med skade, mens Romuald Lacazette er tvilsom.

Gjestene byttet trener før sesongen og har ikke helt klart å finne fasongen enda. Like før landslagspausen kom lagets første seier for sesongen, hjemme mot et Dynamo Dresden som også sliter. På bortebane har de ett poeng fra sine to kamper, men det må nevnes at motstanden har vært solid.

Bortelaget kommer uten en rekke spillere. Manuel Riemann, Vitaly Janelt, Maxim Leitsch og Thomas Eisfeld er alle ute. Nysigneringen Robert Tesche er ikke med, det er imidlertid Sidney Sam. Det er i tillegg spørsmålstegn rundt tre-fire andre spillere.

Bochum har åpnet under pari og Darmstadt ser fryktelig solide ut i denne sesonginnledningen. H spilles til flotte 2,10 og gir totaloddsen 3,57 på denne tyske dobbelen.

