Schalke taper den tyske duellen

Onsdagens to oddstips endte med et pent overskudd. Monaco-seier satt til 2,50 ganger pengene. De gjorde også jobben i dobbelen, med over 1,5 mål til Monaco kombinert med Atlético Madrid-seier, men spanjolene klarte ikke innfri.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips 1: Roma fikser biffen

V64 Åby: Det blir Cash i V64-spillet

V75 Momarken: Unionstrav med superpott i V75

V4 Bjerke: Dagens Rett på Bjerke

På torsdagens langoddsprogram er det igjen Europa League som er i fokus, med åtte returoppgjør i åttedelsfinalen. Manchester United skal til eksempel i aksjon mot Rostov, og Sander Berges Genk-lag møter Gent. FC København skal i Amsterdam forsøke å forsvare sin 2-1-ledelse mot Ajax. I tillegg er det duket for kvartfinale syv mellom Storhamar og Sparta, samt Lørenskog og Lillehammer. Den innholdsrike dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-kamper.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 21.00.

Borussia Mönchengladbach - Schalke 04, H 2,00.

Kamp to av to i åttedelsfinalen av Europa League, den første kampen endte 1-1 mellom de tyske lagene. Dermed er det gjestene som må angripe fra start her.

BMG fulgte opp med en skuffende prestasjon og 2-1-tap borte mot Hamburg i helgen som gikk. Og de sliter på bortebane, uten at hjemmestatistikken 2-0-2 så langt i 2017 er særlig imponerende. 1-2-2 er hjemmetallene i europeisk sammenheng denne sesongen, 6-3-3 i ligaen.

Toppscorerne Raffael og Lars Stindl er begge tvilsomme, men kommer nok til å spille en rolle. Thorgan Hazard, tredjemann på toppscorerlisten, er definitivt ute.

Slo tilbake

Schalke slo på sin side tilbake med en svært viktig 3-0-seier hjemme mot Augsburg i helgen, men de har fortsatt bare fire poeng ned til kvalifiseringsplass. Bortetallene er elendige 1-4-6 i ligaen og langt vassere 3-0-1 i europeisk sammenheng denne sesongen.

Faste spillere i backen Kolasinac og midtbanespiller Goretzka er tvilsomme. Ellers er forsvarerne Naldo og Baba ute, begge med en vesentlig rolle denne sesongne. Angriperen Embolo har vært ute lenge.

Hjemmelaget har fordelen med hemmebane og et godt utgangspunkt. Etter som bortelaget er nødt til å angripe fra start, vil det trolig bli kontringsrom for BMG - som vi tror de utnytter. H spilles til to blank.

Klikk her for å levere!