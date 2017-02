Søderlund og Saint-Etienne i solid hjemmeform

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Bundesliga-singel: Freiburg har statistikken med seg

Premier League-singel: Swansea har fått opp dampen

Serie-A singel: Palermo har stått opp fra de døde

La Liga singel: Las Palmas spilles til flott odds

Tippekupongen: Atletico Madrid en av de sikre

VM jaktstart kvinner: Koukalova like god som Dahlmeier

Det er et glitrende langoddsprogram som står foran oss søndag. I Hochfilzen er det duket for to meget spennende jaktstarter når både kvinnene og mennene skal i sving. I St. Moritz er det klart for utfor for kvinner. På fotballfronten skal Chelsea i aksjon i Premier League, mens Swansea tar imot Leicester til et meget viktig bunnoppgjør. Ellers er det en rekke kamper i Serie A, i La Liga, i Bundesliga og i Ligue 1.

Saint-Etienne — Lorient H 1,80 (spillestopp kl 16.55)

Vi forutså en nedtur for Saint-Etienne i midtukerunden mot Nice og jommen reiste de ikke fra sørkysten uten poeng - etter en sterk periode med ti poeng på fire kamper og seier i derbyet hjemme mot Lyon.

De har sin klare styrke på hjemmebane og har plukket syv poeng på de siste tre hjemmekampene, 6-5-1 er tallene på eget gress totalt.

Jumboen Lorient kjempet seg tilbake mot Toulouse og reddet et poeng i midtukens hjemmekamp. Dermed er det kun to poeng opp til trygg grunn, etter at de vant overraskende borte mot Lille forrige helg.

Seieren over Lille var faktisk deres første borteseier denne sesongen og 1-2-9 er neppe tall som fratar hjemmelaget nattesøvnen.

Bra sjanse for Søderlund og co dette og 1,80 er slett ikke verst hjemmeodds.

Nantes — Marseille B 2,10 (spillestopp kl 20.55)

Hjemmelaget ansatte ny trener og fikk et massivt oppsving, men plutselig var bryllupsreisen over for Sérgio Conceicao. Nå har de ett poeng på de siste tre ligakampene sine og i midtuken røk de 0-2 hjemme for Nancy.

Dette var deres andre hjemmetap på rad og statistikken totalt er nå 3-3-6 på eget gress - faktisk har de plukket mest poeng på reisefot så langt denne sesongen. Ligger utsatt til og med 26 poeng er det kun to poeng ned til nedrykksstreken.

Vi meldte Marseille-seier i midtuken og de leverte mot Guingamp, etter Dimitri Payets første scoring etter hjemkomsten. På reisefot står det imidlertid verre til og de har tapt sine to siste bortekamper, for Lyon og for Metz. Rudi Garcias menn er ikke kjent som et stort bortelag og 2-3-7 er ikke spesielt sterke tall.

Marseille vant tilsvarende kamp 1-0 forrige sesong og skal ha gode vinnersjanser her. 2,10 på borteseier er bra betalt og vi spille Marseille i en dobbel med seier til Saint-Etienne. Totalodds 3,78.