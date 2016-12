Seiersmarsjen fortsetter for Derby

Boxing day ble en fantastic day for våre oddstips. Alt gikk inn! Singelspillene på Reading-seier til 2,50 i odds og Burnley-seier til 2,75 traff, dobbelen med seirer til Aston Villa og Huddersfield til 2,72 likeså.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Ny målfest på Anfield

Oddstips 3: Knallodds på ny Islanders-opptur

Selv om Boxing day er bak oss, betyr ikke det at det er lite utvalg. Liverpool - Stoke er høydepunktet fra balløya, der det også spilles to kamper på det neste øverste nivået. Og i NHL skal det spilles en rekke spennende kamper i natt.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 13.25.

Derby + Brighton, samlet odds 2,40.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det!

Derby - Birmingham, H 1,60

Steve McClaren har virkelig fått sving på Derby, som er Championships desiderte formlag med sin lange rekke med kamper uten tap. Forrige helg ble det første poengtap på en stund, med 2-2 borte mot sterke Fulham. Før det hadde de syv strake trepoengere i ligaen og de har bare sluppet inn fem mål på de siste 13 kampene!

På hjemmebane har de vært spesielt sterke og de har 5-1-0 de siste seks kampene - og null baklengsmål i denne perioden. Faktisk vil de sette ny klubbrekord om de holder nullen i sin syvende kamp på rad. De siste fire hjemmekampene er alle vunnet.

Spissen Nick Blackman og forsvarer Ikechi Anya er tilbake i full trening, men dagens kamp kommer trolig for tidlig for dem.

Birmingham er tabellnaboen til Derby, men mens hjemmelaget er i kalasform, er gjestene i langt større problemer. De har tapt tre av de siste fire, det må imidlertid nevnes at to av tapene kom for serielederne Newcastle og Brighton.

De siste tre bortekamper har resultert i fire poeng, bortestatistikken totalt er godkjente 3-4-3 for dagens bortelag. Paul Caddis er tilbake etter tre måneders fravær, men starter neppe. Stephen Gleeson og Clayton Donaldson er begge utilgjengelige.

Derby er ustoppelige på hjemmebane og ser bunnsolide ut på eget gress. 1,60 er litt småkjip odds, men vi tror sterkt på hjemmeseieren her.

Brighton - QPR, H 1,50

Hjemmelaget går som toget og har tatt 13 av de siste 15 mulige poeng og de er ubeseiret de siste 17 ligakampene. Alle de siste tre kampene deres er vunnet og de har en luke på hele åtte poeng ned til Reading på tredjeplass.

De har møtt gode lag på hjemmebane den siste tiden, men har 13 av 15 mulige poeng de siste fem hjemmekampene. Tallene totalt er vel så solide: 8-2-1.

På skadefronten er det få endringer, men vingen Kazenga LuaLua er suspendert. Jamie Murphy er tvilsom sammen med Uwe Hunemeier, Liam Rosenior og Beram Kayal er tilbake i full trening.

Ian Holloway har fortsatt ikke fått sving på sitt QPR og siden hans comebackseier over Norwich, har hans lag tapt fem på rad og scoret bre ett mål i samme periode. Ikke akkurat ny trener-effekten de hadde håpet på ...

De siste fire bortekampene deres har gitt ett poeng. Bortetallene totalt er helt greie 3-2-5. Steven Caulker og Ariel Borysiuk er begge tvilsomme, Jamie Mackie er tilbake etter langtidsskade.

Det er sjelden grunn til å tvile på Brighton denne sesongen og når formsvake QPR kommer på besøk, da bør det være trygt å backe vertene. H til 1,50 spilles og gir totaloddsen 2,40 på denne dobbelen.

Klikk her for å levere!