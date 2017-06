Sensasjonell hjemmeodds på Elmander og Ørgryte

Det ble meget flott klaff for Nettavisen/Sportspills oddstips søndag. Island innfridde vårt singelspill hjemme mot Kroatia til flotte 3,25 i odds, OBOS-ligaen med seire til Fredrikstad og Tromsdalen til 3,05 i odds satt og singelspillet på 3-0 i sett til Rafael Nadal i French Open-finalen til klart godkjente 2,00 i odds likeså.

Vi er som kjent inne i en landslagsperiode og det bærer langoddsprogrammet mandag preg av. Men "heldigvis" finnes det spillbare kamper i den svenske Superettan og vi lanserer to godt betalte hjemmelag i to singelspill derfra i dag.

Ørgryte - Dalkurd H 3,15 (spillestopp kl 18.55)

Kveldens andre toppkamp i Superettan. Gøteborg-laget Ørgryte ligger på 5. plass med 18 poeng før kveldens kamp, mens Dalkurd som holder til i Borlänge ligger på 3. plass med 20 poeng. Dalkurd gjør forøvrig kun sin andre sesong på nest øverste nivå i Sverige.

I tradisjonell stil har Ørgyte sin klare styrke hjemme Gamla Ullevi i Gøteborg. 4-2-0 er fasiten på de seks spilte hjemmekampene til nå, mens bortetallene forklarer hvorfor Ørgyte ikke er enda høyere på tabellen. Der er kun en av fem spilte kamper vunnet (1-1-3). Men den seieren kom i siste bortekamp (1-0 mot Gefle) og Ørgryte står nå med tre seire på de fire siste seriekampene.

Dalkurd på sin side har i likhet med Ørgryte vært best hjemme hittil (4-2-0). Borte er to av fire kamper tapt mot hhv Degerfors (1-3) og Falkenberg (0-2), mens laget har slått Østers, Gais og Syrianska og det er verd å merke seg at Dalkurd ikke har møtt noen av topp seks-lagene på bortebane.

36 år gamle Johan Elmander kom til Ørgryte før denne sesongen og duger fortsatt meget bra. Det er ikke lett å begripe hvorfor Dalkurd er satt til 1,90 favoritt i kveldens kamp og hjemmeoddsen på 3,15 ser veldig sprek ut og blir vårt klare valg i denne toppkampen fra Superettan.