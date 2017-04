Sensasjonen Huddersfield har ikke gitt opp

Sportspills øvrige meny Langfredag:

Oddstips Championship: Wednesday er pisket til å vinne

Oddstips Championship: Full krise i Blackburn

Oddstips Championship: Kan ikke ignorere oddsen på Leeds

En fantastisk påskehelg står foran oss og fotballmessig er det en kanonhelg vi har i vente. Langfredag er nok ikke den aller mest innholdsrike, men det er tilnærmet full runde i Championship og det spilles La Liga-kamp og kamper i League One i England i tillegg.

Huddersfield - Preston H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget har levert en strålende sesong og med seks kamper igjen å spille, ligger Huddersfield på 3. plass. Laget har ti poeng opp til Newcastlee på 2. plass, men ikke mer enn sju poeng ned til Fulham på 7. plass. Playoff er med andre ord ikke sikret, og fortsatt er det en liten mulighet for at Huddersfield kan nå igjen Newcastle, all den tid laget har en kamp tilgode. Har imidlertid tapt tre av sine fire siste seriekamper og må komme seg tilbake på vinnersporet. Råsterke 14-2-4 på hjemmebane. Spissene Harry Bunn og Sean Scannell er begge tilgjengelige igjen etter skader.

Preston har også gjennomført en bra sesong, men etter 0-3 tapet borte for Leeds forrige lørdag, er nok håpet om å nå playoff ute. Det er åtte poeng opp til Sheffield Wednesday på 6. plass og Preston skal i tillegg ha tre av sine fem siste seriekamper på bortebane. Med tanke på at Preston ikke har vunnet noen av sine sju siste bortekamper, og totalt ikke har bedre enn 5-8-7 på reise, svinner playofftoget nå. Alex Baptiste (forsvar) starter sin første av tre kampers karantene for bortelaget.

1,70 på Huddersfield gjenspeiler ikke den sviktende formen til laget, men all den tid Preston leverer så svakt på bortebane, bør Huddersfield vinne dagens kampen og vi setter pengene på hjemmeseier.

Burton Albion - Ipswich H 2,00 (spillestopp kl 20.40)

Meget viktig kamp på nedre halvdel. Hjemmelaget rykket opp fra League One før denne sesongen og ligger femte siste med sine 45 poeng. Det betyr at det er fem poeng ned til Blackburn under streken, når det gjenstår fem serierunder. Lykkeligvis for hjemmesterke Burton (8-4-8) skal tre av kampene spilles hjemme. Burton står med 3-2-1 på sine seks siste hjemmekamper og slo opprykksjagende Huddersfield 1-0 borte tredje sist.

Tradisjonsrike Ipswich har ikke hatt noen god sesong, og er ikke utenfor faresonen med sine 49 poeng, men mye skal gå galt om Ipswich skulle rykke ned. Formen er svak med 1-5-2 på de åtte siste seriekampene og bortetallene viser svake 4-6-10 totalt.

Hjemmelaget har levert bra i det siste og er også gode på hjemmebane. 2,00 i hjemmeodds er klart godkjent og Burton spilles i en dobbel med seier til Huddersfield. Totalodds 3,40.