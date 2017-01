Sensasjonslaget bare vinner og vinner

Mandagen ble en gledelig start på ukens oddstips, mest takket være Readings flotte snuoperasjon fra 2-0 til 2-3 borte mot Bristol City til 3,20 i odds. Everton leverte også til 2,10 i odds og sørget for et pent overskudd på totalt fire oddstips.

Den engelske fotballen ruller videre med tre spennende kamper, høydepunktet er Bournemouth - Arsenal. Ellers spilles cupkamper i Spania.

I Tour de Ski er det duket for spennende Skiathlon-renn, der nordmenn naturligvis er favoritter for begge kjønn. Dagens flotte langoddsprogram avsluttes med en del kamper i NHL.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 00.55.

Columbus Blue Jackets + New York Rangers, samlet odds 3,01.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Columbus Blue Jackets - Edmonton Oilers, H 1,80

Alle gode seiersrekker må møte sin ende før eller siden, men Columbus Blue Jackets' 15 seirer på rad har nesten vært uten svakhetstegn og de siste fem er alle vunnet i ordinær tid. Sensasjonslaget leder nå hele NHL og det er mye takket være knallsterke 10-5-3 på egen is så langt.

15 seirer på rad, altså. Trenger vi si mer?

De er fortsatt uberørt av skader, David Clarkson er eneste fravær og han har vært ute siden oktober.

Edmonton Oilers er også i grei forfatning og sitter på en solid tredjeplass i Pacific-divisjonen. De har dog tapt to av de tre siste, begge etter forlengning.

Bortestatistikken er det lite å utsette på, 8-7-5 er gode tall i ordinær tid. De siste to ukene har de imidlertid fått fire nye skader og nå er seks mann ute totalt. Ingen av disse er som nøkkelspillere å regne, dog, men fire av disse spiller i forsvaret og Andrej Sekera blir spesielt savnes.

Vertene er i kjempeform og herjer med så å si alle på hjemmebane. 1,80 er grei odds på ny hjemmeseier.

New York Rangers - Buffalo Sabres, H 1,67

Rangers er tilbake på vinnersporet og har tre rake seirer i bagasjen, alle i ordinær tid. Før det hadde de imidlertid to tap mot topplagene Pittsburgh Penguins og Minnesota Wild.

Hjemmestatistikken er like solid som alltid og lyder 12-2-6 i ordinær tid. Ingen ferske skader plager vertene, men nøkkelspilleren Rick Nash er fortsatt ute, sammen med Mika Zibanejad og Paul Buchnevich.

Sabres ligger helt sist i Atlantic-divisjonen og den nylige formen har gjort lite for å bedre på det. Seks av de siste syv er tapt og de siste fire tapene har kommet i ordinær tid. Det må nevnes at de leverer helt godkjent på reisefot og 6-5-7 er deres godkjente tall etter ordinær tid.

Fem spillere har blitt skadet den siste uken og nå teller skadelisten syv mann. Den viktige centeren Ryan O'Reilly og venstrevingen Tyler Ennis er de viktigste av disse syv.

Rangers er i form og da er de vanskelige å stoppe. Lite tyder på at et formsvakt og skadeskutt Sabres drar fra New York med poeng. H spilles til 1,67 og gir totaloddsen 3,01 på vår NHL-dobbel.

