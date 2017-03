Serbia har en gullgenerasjon på gang

Etter et par svake dager var det flott å komme tilbake i pluss på torsdag - selv om vårt beste objekt for gårsdagen, over 2,5 mål i Venezuela - Peru til to blank, ble sviktet av kombinasjonsobjektet med Colombia. Likevel sørget Toronto Maple Leafs og St. Louis Blues sammen for at en dobbel til 2,72 ganger pengene ga pen avkastning.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er mer innholdsrikt enn tidligere i uken. I GET-ligasemifinalene spilles kamp nummer fire, der Oilers har muligheter til å sikre en tidlig finale og Lillehammer må prøve å utlikne Frisk Asker. Et liknende scenario har de i SHL-semiene, som også spiller kamp fire i dag.

Ellers kommer landslagene i Europa på banen, med lag som Island, Kroatia, Serbia og Italia i aksjon.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Serbia U21 - Sverige U21, H 2,50.

Treningskamp som spilles på Marbella i Spania. Serbia vant U20-VM i 2015 og mange av disse spillerne danner nå kjernen i U21-laget som skal til EM i sommer. Vi kan nevne klassespillere som Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Marko Grujic (Liverpool) og Andrija Zivkovic (Benfica).

Vi kan også nevne at serberne hadde få problemer med å slå ut Norges U21-lag i EM-playoffen. De havnet på andreplass i sin EM-kvalifiseringsgruppe bak Italia med bare ett poeng. Der scoret de 2,7 mål i snitt per kamp!

Sasa Lukic hadde vært aktuell for start, men han er kalt opp i A-troppen grunnet gode prestasjoner for Torino. Toppscorer Uros Durdevic det samme, selv om han nå er for gammel for U21 uansett.

Svenskene har også et godt U21-lag og vant sin EM-kvalifiseringsgruppe med ett poeng på Spania og fire på Kroatia. Det er absolutt gode spillere i det svenske laget, men ingen som er etablert like høyt som enkelte av serberne. I tillegg er tre nøkkelspillere blitt kalt opp til A-laget, med Lindelöf, Krafth og Augustinsson med mot Hviterussland i Sverige. Alexander Fransson er imidlertid med, Basel-spilleren.

Vi vurderer Serbia til å være det beste laget av de to som møtes i dag og stusser litt over at Sverige er satt til favoritt. H spilles til 2,50.

