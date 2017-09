Serieleder til kanonodds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram bære naturlig nok preg av den pågående VM-kvalifiseringen, men er det fulle runder i både League One og League Two i England og her hjemme er det også fulle serierunder i begge avdelingene i Postnord-ligaen.

Det ble bra treff for begge våre langoddsforslag fredag. Dobbelen med seire til Norge og Slovakia satt og ga 3,10 i odds. Singelspillet på Danmark satt som et skudd til pene 2,15 i odds.

Doncaster - Peterborough B 3,10 (spillestopp kl 15.55)

Møte mellom to lag som begge har fått en bra start på sesongen. Doncaster med kun ett tap hittil, men også bare en seier. 1-2-1. Hjemme er begge kampene hittil endt med poengdeling. Har ellers gjort det bra i cupene hittil. Backen Harry Toffolo er hentet på lån fra Norwich ut sesongen, ettersom forsvarsspilleren Danny Andrew (startet alle de fire første seriekampene) er ute for resten av sesongen med skade.

Peterborough med en pangstart og full pott etter sine fire første seriekamper. Begge bortekampene er vunnet med solide 4-1. Manager Grant McCann kan glede seg over et stort sett skadefritt mannskak bortsett fra spissen Ricky Miller (40 mål for Dover i National League forrige sesong) som soner sju kampers karantene, men han har ikke spilt i noen av kampene hittil uansett. Callum Chettle er fortsatt ute.

To strake seire til Peterborough i de to siste tilsvarende og slett ikke utenkelig at Peterborough tar sin femte strake seier lørdag. Det er uansett meget overraskende at Doncaster er satt til 1,95 i odds her og her må vi sette et spill på Peterborough til spennende 3,10 i odds.