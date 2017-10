Sevilla får det tøft i Russland

Det er Champions League som preger menyen denne tirsdagen, med lag som Tottenham, Real Madrid, Liverpool og Manchester City i aksjon. I tillegg er det flere høydepunkter her hjemme, som Stavanger Oilers mot Lillehammer i GET-ligaen og nøkkelkampen Start - Ranheim i OBOS-ligaen.

Mandagen endte i skuffelse med null treff på tre tips.

Spartak Moskva - Sevilla, H 3,80.

Hjemmelaget har to poeng fra to kamper så langt i Champions League, etter uavgjort både mot Maribor borte og Liverpool hjemme. I sistnevnte kamp var de lenge nest best, men Liverpool har jo fått for vane å sløse med sjansene denne sesongen.

De fikk en tøff start i den hjemlige ligaen, men har nå har de seks kamper på rappen uten tap og deres to siste er vunnet. Forrige sesong vant de 14 av 15 hjemmekamper i ligaen.

Vertene har en rekke skader, midtbanespillerne Timofeev og Ananidze, angriper Ze Luis og førstekeeper Rebrov er alle utilgjengelige.

Sliter borte

Det er ikke noen nyhet at Sevilla sliter på reisefot og i ligaen har de nå to bortetap på rappen, mot gode lag som Athletic Bilbao og Atletico Madrid. Dermed falt de også utenfor topp fire i Spania på målforskjell, uten at de gråter mye over det.

Men bortestatistikken er generelt deres store problem, selv om de fortjener honnør for en effektiv og solid prestasjon borte mot Liverpool i åpningskampen (2-2).

Også bortelaget har en rekke fravær. Forsvarerne Carole, Carrico, Pareja og muligens Kjær mister kampen, i tillegg til den viktige Steven N'Zonzi på midtbanen.

Sevilla på bortebane er alltid vært å vurdere et spill mot og Spartak Moskva viste siste at de kan håndtere antatt sterkere motstand. Vi forsøker Spartak igjen, denne gangen til 3,80 ganger pengene.

