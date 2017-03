Sevilla fortsetter titteljakten

Dagens langoddsprogram er fattig på fotballsiden, men Sevilla og Atlético Madrid er blant lagene som skal i aksjon i Spania. Høydepunktene finner vi i Lahti, der det er stafett for langrennskvinnene og hopp i storbakken for menn. Et tosifret antall NHL-kamper avslutter dagen.

Mars startet i minus, med svake vurderinger på Johanns Høsflot Klæbo og derbyet i Roma. Men at Bastia mistet seieren to minutter på overtid etter å ha ledet 2-0 sent i andre omgang og spilt en glitrende kamp med én mann mindre i 80 minutter, det svir skikkelig. Granada reddet noen av stumpene med sin seier over Alavés til 2,40 ganger pengene.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Sevilla + Atlético Madrid, samlet odds 2,64.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det. Dette er dagens eneste oddstips på en mager dag.

Sevilla - Athletic Club de Bilbao, H 1,60

Hjemmelaget havnet under i derbyet mot Betis i helgen, men snudde og vant 2-1 på bortebane - deres tredje rake ligaseier, fjerde rake totalt om man inkluderer seieren over Leicester. De kommer opp på to poeng bak Barcelona med seier i dag og har uansett all interesse av å sikre tredjeplassen og direktekvalifisering til neste sesongs Champions League.

Topplagene Villarreal og Barcelona er de neste som har reist fra Ramón Sánchez Pizjuán denne sesongen, 9-1-1 er knallsterke tall. Vertene har en del tunge fravær i dagens kamp, faste spillere i Sarabia, N'Zonzi og Pareja er alle suspenderte. Midtbanespiller Vitolo er også ute med skade, han er også fast.

Gjestene fortsetter den historiske trenden med å vinne hjemme og tape borte, i helgen ble det 3-1 over Granada hjemme. Men de siste syv bortekamper i alle turneringer har gitt fem tap og to poengdelinger. De står i tillegg uten scoring i sine fire siste bortekamper. Statistikken på reisefot er totalt ganske svak også, 2-2-7.

Også gjestene har en del tunge fravær. Faste forsvarere i stopper Laporte og venstreback Balenziaga er sammen med midtbanespiller San Jose og toppscorer Aduriz ute med skader. To backup-spillere savnes også.

Begge lag er klart svekket, men Sevilla er så hjemmesterke og Athletic Club så bortesvake at vi må backe hjemmelaget. 1,60 er hjemmeoddsen i tråd med markedet for øvrig.

Deportivo la Coruña - Atlético Madrid, B 1,65

Hjemmelaget er virkelig i trøbbel og ser ut til å kunne rykke ned. Vertene fra vestkysten har nemlig tapt sine fire siste kamper og i helgen røk de hele 4-0 for nedrykksrivalen Leganés. Granada vant i går og er nå á poeng med Deportivo.

Hjemmestatistikken 4-2-4 er ikke all verden, men de har tatt 14 av 19 poeng på Riazor. Forrige hjemmekamp tapte de 0-1 for Alavés og de står uten scoring på sine to siste hjemme.

Tre faste spillere kan miste kampen: Celso Borges, som trolig rekke kampen, tvilsomme Guilherme og den faste forsvareren Albentosa, som er suspendert.

Gjestene startet forrykende hjemme mot Barcelona søndag, men tapte til slutt kampen 1-2. Det gjorde at alt håp om tittelen virker ute, men kampen om topp fire er minst like viktig. Real Sociedad er á poeng med Diego Simeones menn før kveldens kamp.

Bortestatistikken er 5-4-3 for gjestene, som har spilt sin beste fotball hjemme denne sesongen. De to siste bortekampene er vunnet med en samlet målforskjell på 3-8.

Midtbanespillerne Saúl (suspendert), Fernández og Tiago mister kampen. Det gjør også den faste høyrebacken, Juanfran.

Normalt skyr vi borteodds som dette som pesten, men fotballutvalget er så magert at vi må lene oss på Atlético Madrid i kveld. B spilles og gir totaloddsen 2,64 for vår dobbel.

Klikk her for å levere!