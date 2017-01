Sevilla sliter fortsatt borte

Også fredagen endte med solid pluss for Sportspills oddstips, som har levert overskudd i fire av fem dager så langt denne uken. Sergej Ustjugov vant 10-kilometeren til flotte 3,35 i odds og Vancouver Canucks leverte som vårt hockeyspill i natt til 2,30 i odds. Da overlever vi å ha gått skikkelig på trynet i West Ham - Manchester City-kampen.

Det er FA cup-helg og alle Premier League-lagene skal i aksjon i løpet av denne helgen. Lørdag spiller lag som Arsenal og Manchester United. Ellers er det øvelser i både Tour de Ski og for skiskytterne. Dagen avsluttes med full runde i NHL.

Dagens singel 4, innleveringsfrist klokken 20.40.

Real Sociedad - Sevilla, H 2,20.

Begge lagene spilte cupkamp i midtuken og dagens hjemmelag kom klart best ut av det. De slo Villarreal 3-1 hjemme, Sevilla tapte 3-0 borte for et svekket Real Madrid-lag.

Dermed fortsatte den gode trenden for hjemmelaget, som feiret nyttår på en knallsterk femteplass. Spesielt på hjemmebane har de levert varene med 6-2-1, tapet kom i åpningskampen mot Real Madrid og en av poengdelingene kom mot Barcelona.

Skademessig ser det greit ut for vertene, Carlos Martínez og Raúl Navas savnes. Begge er forsvarere med tosifret antall kamper så langt denne sesongen.

Best hjemme

Sevilla er den nærmeste utfordrer til Barcelona og serieleder Real Madrid, men det er i svært stor grad takket være god hjemmestatistikk. 21 av totalt 33 poeng er tatt hjemme og bortetallene er langt mer beskjedne 3-3-2. Selv om dette er en massiv forbedring fra forrige sesong, er det ingen tvil om at de har en achilleshæl her.

Fire spillere savnes for gjestene. Carlos Fernández, Michael Krohn-Dehli (ute siden forrige sesong), Daniel Carrico og Benoit Trémoulinas er alle utilgjengelige. Til sammen har disse under ti kamper så langt denne sesongen, så de blir neppe sårt savnet.

Real Sociedad har gjort nok for å overbevise denne skribenten så langt denne sesongen, spesielt på hjemmebane. Backer hjemmelaget til 2,20 i odds her.

