Shakespeare fikset Leicester

En herlig fotballhelg står foran oss med seriestart i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme og også i Allsvenskan er det seriestart. I tillegg ruller klubbfotballen igjen både i Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1, og det vrimler av høydepunkter.

Leicester - Stoke H 1,90 (spillestopp kl 15.55)

Vertene har virkelig stått opp fra de døde under Craig Shakespare og engelskmannen har ledet Leicester til fire seirer på fire kamper og til kvartfinale i Champions League. Dermed er det plutselig seks poeng ned til Hull på nedrykksplass, fornyet optimisme i gruppen og den velkjente fighterviljen er tilbake.

Det er først og fremst på reisefot blåtrøyene har vært elendige denne sesongen, hjemmetallene er faktisk anstendige 7-3-4. Samtlige tre hjemmekamper under Shakespare er vunnet, alle med to måls margin.

Danny Drinkwater stod over England-kamper, men er med i dag. Wes Morgan er ute og Nampalys Mendy er tvilsom.

Stoke ligger an til en ny sesong på øvre halvdel av tabellen, men har for langt opp til plasser av betydning og sesongen er i praksis over for Mark Hughes' menn. Som med de fleste ferdigspilte lag, er det liten grunn til å vente fyrverkeri når det er på reisefot i sesongavslutningen. 3-4-7 er deres ganske svake bortetall denne sesongen.

Xherdan Shaqiri er trolig ute igjen, Phil Bardsley er suspendet og Geoff Cameron er tvilsom. Glen Johnson og Jack Butland er stadig ute.

Formsterke og hjemmesterke Leicester vant tilsvarende kamp 3-0 i forrige sesong og tar normalt tre nye poeng og 1,90 på hjemmeseier er helt greit og spilles.

Preston — Nottingham Forest H 1,80 (spillestopp kl 15.55)

Hjemmelaget har ligget i kjølvannet av topp seks-lagene så å si hele sesongen, men ikke på noe tidspunkt vært inne på topp seks. Fortsatt skiller bare fem poeng opp til et Sheffield Wednesday-lag som sliter med å holde fast på sin sjetteplass, så det er gode sjanser for en kvalifiseringsplass om de vinner nok kamper i sesongsavslutningen.

Preston hadde den fjerde beste poengfangsten i Championship frem mot landslagsavbrekket, med elleve poeng på de siste seks. På hjemmebane har de vært i god form i lang tid, med 16 poeng fra de siste 18 mulige. Dette har forbedret hjemmestatistikken til 10-4-5 totalt.

Gjestene er på full fart inn i nedrykkssonen og de tok ett poeng på de siste tre kampene før landslagsavbrekket. Ett poeng skiller ned til Blackburn på nedrykksplass, og de har begynt å plukke poeng for alvor. Skogvokternes bortestatistikk vitner litt om hvorfor de er i nedrykkskampen, 2-4-13 er rett ut horrible tall.

Bra sjanse for hjemmelaget dette og 1,80 på hjemmeseier er slett ikke verst og spilles i en dobbel med Leicester-seier. Totalodds 3,42.