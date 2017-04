Siste sjanse for Arsenal

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Kristiansund og Molde åpnet årets Eliteserie lørdag kveld, men det er nok søndagen som er den store premieredagen da det spille seks kamper. I tillegg er det serieåpning i OBOS-ligaen og det vrimler av toppkamper rundt omkring i Europa, og kanskje spesielt oppgjøret mellom Arsenal og Manchester City i Premier League.

Arsenal — Manchester City H 2,65 (spillestopp 16.55)

Dette kan bli kampen som definerer Arsenal-sesongen 2016/17. Med tap kan de være opp mot syv poeng bak topp fire, og selv om de har en kamp til gode på rivalene, må de få opp poengfangsten igjen. Fire av de siste fem ligakampene har endt med tap.

Arsenal har uansett vært sterke på hjemmebane denne sesongen, med det sedvanlige tapet i åpningskampen og for formsvake Watford. 9-2-2 er tallene. Mesut Özil er tilbake, Petr Cech er skadet. Lucas Perez og Santi Cazorla er stadig utilgjengelige.

Manchester City er ute av Champions League og nå handler alt om å sikre topp fire - alt annet ville vært en katastrofe. De har noen poeng til gode på de nærmeste rivalene og ligaformen deres er også god, tross to poengdelinger på rad før landslagsavbrekket.

Guardiolas menn har trivdes klart best på reisefot denne sesongen, da får de mer rom til å spille sitt fantastiske angrepsspill. 10-0-4 er en statistikk bare Chelsea matcher. Kevin de Bruyne er tvilsom. Ellers skadefritt.

Det er ikke lett å finne i historiebøkene når Arsenal ikke var favoritt i en seriekamp hjemme, men søndag er altså City satt til favoritt. Formen er middels, prestasjonene til Arsenal er middels for tiden, men 2,65 for hjemmeseier er likevel et soleklart valg her.