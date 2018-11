Siste sjanse for Stabæk

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Toppkampen mellom Arsenal og Liverpool i Premier League er naturligvis den aller største godbiten. Det er totalt sju Premier League-kamper som spilles lørdag. I tillegg er det som vanlig full rulle i både Championship, League One og League Two. Full rulle er det også i Bundesliga, og både Real Madrid og Barcelona skal i aksjon i La Liga. Det skal også Juventus i Serie A, mens det her hjemme er opprykkskvalifisering mellom KFUM Oslo og Fredrikstad. Og ikke minst en meget viktig Eliteseriekamp mellom Stabæk og Kristiansund.

Stabæk - Kristiansund H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Meget viktig kamp i Eliteserien og denne innleder den tredje siste serierunden.

Stabæk ledet 1-0 helt til det gjenstod fem minutter av sist søndags bortekamp mot Bodø/Glimt på Aspmyra, men Amor Layouni utlignet for hjemmelaget og sørget for at det endte 1-1. Dermed er Stabæk fortsatt uten borteseier på sine 14 spilte denne sesongen. Hjemme på Nadderud har det gått vesentlig bedre og der viser tallene 5-5-3. Tre serierunder før slutt ligger Stabæk på direkte nedrykk. Det skiller to poeng opp til Lillestrøm på kvalikplassen og fire poeng opp til trioen Start, Bodø/glim og Strømsgodset som alle står med 29 poeng. Stabæk har to av sine tre gjenstående på hjemmebane, i tillegg til bortekamp mot Odd. Skal Stabæk makte sikker plass, må de nok mimimum ha sju poeng på disse tre, aller helst ta full pott.

Kristiansund har gjennomført enda en imponerende sesong og selv om laget ligger trygt plassert på 7. plass, fortsetter de å prestere. Fire seire på de fem siste er mildt sagt sterkt og i forrige bortekamp, ble det attpåtil 2-0 seier mot Vålerenga på Intility. Men har likevel ikke briljert på bortebane og står med 4-3-6 totalt. Viktige Flamur Kastrati må sone for gule kort lørdag.

Stabæk må vinne lørdagens kamp for å holde liv i drømmen om fortsatt Eliteseriestatus neste sesong. 1,85 på hjemmeseier er lovlig snaut, men likevel innenfor og spilles. Dog i kombinasjon med en frisk hjemmeseier fra Championship.

Nottingham Forest - Sheffield United H 2,85 (spillestopp kl 15.55)

Forest-manager Aitor Karanka gjorde en rekke endringer på sitt lag til tirsdagens ligacupkamp borte mot Burton og fikk "svi" for det. Forest røk ut etter 2-3 tap, men kanskje det var et villet tap for opprykksjagende Nottingham Forest. Som ligger på 7. plass etter rekken 5-8-2 på sine femten første seriekamper og totalt 23 poeng. Sterkt bortepoeng mot Leeds sist lørdag og solide 3-3-1 hjemme på City Ground. Midtbanespilleren Jack Colback er ute med karantene, mens Danny Fox og Hillal Soudani begge er ute med skader.

Sheffield United hang veldig lenge med i toppen av tabellen forrige sesong, men sprakk på slutten. Har også innledet denne sesongen meget sterkt og overtok tabellteten etter forrige helgs 4-2 seier hjemme mot Wigan. Har dog mer variable 4-0-3 på bortebane hittil og hadde ikke bedre enn 8-4-11 på bortebane i fjorårssesongen. Forsvarsspilleren Chris Basham soner karantene.

Hjemmelaget vant tilsvarende seriekamp 2-1 forrige sesong og skal stå som favoritter også nå. Det er de dog aldeles ikke hos Norsk Tipping. 2,80 i odds på Forest ser strålende ut og kombineres med seier til Stabæk. Det gir en totalodds på herlige 5,18 på denne dobbelen.

