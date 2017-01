Skademarerittet ødelegger for Real Madrid

Den gode begynnelsen på uka fortsatte tirsdag, med treff på to av tre tips. Reading-seier satt som et skudd til 2,95 i ganger pengene, det samme gjorde seirer til Norge og Napoli til en samlet odds på 2,36. Sverige ledet til pause mot Frankrike, men tapte til slutt - langskuddet til godt over fire i odds var uansett forsøket verdt.

På onsdagens langoddsprogram er det mye å henge fingrene i, spesielt fra fotballverden. Liverpool skal møte Southampton i returoppgjøret til ligacupsemifinalen og Leeds skal være vertskap for Nottingham Forest, blant mye annet. I Italia finner vi toppkampen Juventus - Milan i cupen. Dagen avsluttes med en rekke NHL-kamper.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 21.10.

Celta Vigo - Real Madrid, H 4,50.

Andre kamp av kvartfinalen i den spanske cupen, Celta Vigo vant faktisk første oppgjør 2-1 i Madrid. Det fulgte de opp med bortetap for (hjemme)sterke Real Sociedad i helgen, etter å ha vunnet seks strake i alle turneringer.

Det må nevnes at så å si alle nøkkelspillere fikk hvile søndag, Iago Aspas spilte til eksempel bare ti minutter. Dette viser mer en noe annet hvor mye trener Berizzo prioriterer dagens kamp.

Vertene ligger solid plassert på en åttendeplass i La Liga og 21 av 27 poeng er tatt på eget gress, med den sterke statistikken 7-0-3. Blant andre Barcelona har de slått hjemme så langt. Og Celta Vigo er ikke et lag som er kjent for å spille på resultat, det blir neppe parkering av buss fra 1. minutt her. Nå er så å si alle førstelagsspillere tilgjengelig, Beauvue og Blanco er ute.

Skadeplaget og formsvake

Real Madrid imponerte ingen da de slo bortesvake Malaga 2-1 hjemme søndag og de har sluppet seg kraftig ned etter at de slo rekorden for antall kamper uten tap i Spania. De to siste ukene har de vært direkte svake.

Og for å gjøre vondt verre, skadeproblemene begynner å tårne seg opp. Pepe, James Rodriguez og Gareth Bale har vært ute en stund, men nye på skadelisten er tre faste startere i Carvajal, Marcelo og uunnværelige Luka Modric.

Hovedstadslaget tapte forrige bortekamp i ligaen, 2-1 for andreplasserte Sevilla, deres første bortetap for sesongen. Statistikken 5-2-1 er fullt godkjent.

Real Madrid er virkelig avhengige av seier her, men det blir på ingen måte en walk-over. Vi er klar over at Celta Vigo ikke trenger seieren, men 4,50 på hjemmeseieren er likevel for bra til å ignorere. Da blir det H, da.

Kampen vises på Viasat Fotball.