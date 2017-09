Skadeplagede Bayern er svært sårbare

Det er full midtukerunde i de fleste store ligaer denne uken og moroa starter allerede tirsdag. I England skal de spilles ligacup, med Leicesters hjemmekamp mot Liverpool som det store høydepunktet. Ellers skal Barcelona og Inter i aksjon i Spania og Italia, mens Bayern München har en tøff bortekamp i Tyskland - og mye, mye mer.

Oddstips 1: Klopp må vrake ligacupen

Oddstips 2: Liverpools stjernekjøp blir sårt savnet

Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 20.25.

Schalke 04 - Bayern München, H 6,70.

Hjemmelaget har underprestert en rekke sesonger på rad nå, men har hentet inn den 31 år gamle tysk-italieneren Domenico Tedesco til å lede laget, som foreløpig har gitt glitrende resultater. De har ni poeng på fire kamper og tap kun for hittil ubeseirede Hannover 96.

Spesielt hjemme har de levert, med 2-0-seier over RB Leipzig og 3-1 over Stuttgart for ti dager siden. Schalke er endelig å regne med igjen og nå håper de det endelig er dags for den første hjemmeseier over Bayern München siden 2010.

På skadefronten står det greit til, kun Schöpf mister kampen.

Skadeplaget Bayern

Bayern München har fått en like bra sesongstart som vertene, med ni poeng og ett tap på de fire første. De ser kanskje ikke overbevisende ut i innledningen her, men gjør alltid nok til å vinne fotballkamper.

Men på skadefronten begynner det å se virkelig mørkt ut. Fra før er venstrebacken Bernat, altmuligmannen Alaba, Arjen Robben og stopperkjempen Jerome Boateng (hviles) ute. Men mandag kom også meldingen om at Manuel Neuer er skadet og mister den kommende perioden.

Bredden er såpass bra at de fortsatt kan mønstre et bra lag, men de er unektelig svekket.

Schalke har virkelig noe godt på gang denne sesongen og hvilken bedre måte å vise det på enn å slå Bayern München? Vi tror muligheten er bedre enn på lenge mot et svekket bortelaget og spiller H til spinnville 6,70 ganger pengene.

PS! Den mer risikoaverse kan spille HU til 2,75 ganger pengene.

