Skålevik sender Start til Eliteserien

Tirsdag er det endelig klart for Champions League og en drøss med storlag er i sving allerede i kveld. Manchester United er tilbake i det gode selskap og innleder med hjemmekamp mot Basel, mens kveldens største sportslige godbit naturligvis er Barcelona hjemme mot Juventus. Legg så til at det midtukerunde i både Championship, League One og League Two i England, og høyinteressant toppoppgjør i OBOS-ligaen mellom Start og Bodø/Glimt, så er scenen dekket for en fantastisk fotballkveld.

Start - Bodø/Glimt H 2,47 (spillestopp 18.55)

På en dag med så mye Champions League-fotball, er det også et kanoninteressant toppoppgjør i OBOS-ligaen.

Start med sterke 6-3-0 på sine ni sister seriekamper og før denne hengekampen er laget på 2. plass med tre poeng ned til Sandnes Ulf på 3.plass. Som kjent rykker de to øverste lagene i OBOS-ligaen direkte opp i Eliteserien. Med seier i kveld vil Start få seks poengs luke ned til Sandnes Ulf på 3. plass og vesentlig bedre målforskjell. Innleide Steffen Lie Skålevik har vært en knallsuksess etter at han kom fra Brann og notert seg for fire mål på tre seriekamper. Start står med 8-2-1 hjemme på Sør Arena.

Bodø/Glimt topper tabellen og har 11 poeng ned til Sandnes Ulf med en kamp mindre spilt. Det er åtte serierunder igjen etter kveldens kamp. I likhet med Start har også Bodø/Glimt 6-3-0 på sine ni siste seriekamper. Måtte dog nøye seg med 0-0 hjemme mot Sandnes Ulf i siste seriekamp. Bodø/Glimt står med 7-2-2 på bortebane.

Steffen Lie Skålevik har vist at han duger svært bra på det nest øverste nivået i Norge og mye tyder på at han har gitt Start noe ekstra. Start tar et viktig steg med tre poeng i kveld, mens Bodø/Glimt tross alt har veldig god kontroll på direkte opprykk om de skulle tape i kveld.

2,47 på et formsterkt Start-lag spilles.