Skjebnekamp for Gustav Valsvik

Mandagens langoddsprogram er usedvanlig rikholdig til en ukestart å være, med tre kamper i Allsvenskan, playoff-finalen mellom Huddersfield og Reading, Strømsgodset - Viking og den første finalekampen i Stanley Cup-finalen - blant mye annet.

Det ble en minus-slutt på uken, da kun ett av fire oddstips traff søndag - Milan-tap til 3,30 ganger pengene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.25.

Eintracht Braunschweig - Wolfsburg, H 2,90.

Bundesliga-playoff kamp to av to, Wolfsburg vant 1-0 forrige uke og har sørget for at dagens hjemmelag er nødt til å vinne for å kunne rykke opp. Gustav Valsvik og kompani har spilt en glitrende sesong og mistet opprykksplassen på sesongens nest siste dag.

På hjemmebane har de vært knallsterke hele sesongen og 13-3-1 er intet annet ann mesterlige tall for vertene. Det er først og fremst bortetallene som ødela for opprykkshåpet i grunnspillet.

Toppscorer Kumbela er, dessverre for vårt spill, ute med skade. Det er også angrepskollega Biada og forsvarerne Correia og Ofosu-Ayeh, som alle har spilt en viktig rolle denne sesongen. Av disse spilt kun Kumbela sist, og han ble byttet inn og ut i samme kamp.

Marerittsesong

Vi må ikke lenger enn til høsten 2015 for da Wolfsburg slo ut Manchester United fra Champions League og var nær å gjøre det samme med Real Madrid i utslagsrundene samme sesong. Nå, rundt 15 måneder siden de spilte mot Real Madrid på Bernabeu, har laget kollapset totalt og gjennomført en skrekkelig sesong.

Bortestatistikken 5-4-8 er imidlertid helt godkjent og faktisk en av de bedre - det er først og fremst hjemme de ikke har levd opp til forventning.

Tre viktige midtbanespillere i Blaszcukowski, Guilavogui og Seguin er tvilsomme. Forsvarerne Bruma og Rodriguez er skadet, det er også tre mindre viktige spillere.

Wolfsburg har levert under forventning hele sesongen, mens Braunschweig må vinne og har vært ustoppelige på hjemmebane denne sesongen. Vi finner verdien i hjemmeseieren og spiller H til deilige 2,90.

Klikk her for å levere!