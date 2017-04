Lørdagens oddsprogram inneholder flere deilig oppgjør fra flere ligaer. Det er mye som står på spill for flere klubber nå i alle ligaer. Opprykk og nedrykk skal spikres, og det er få steder hvor ting er klart.

Lørdagens meny:

Dobbel: Joshua King, den nye kongen av Premier League?

Singel: Skjebnekamp for Hull

Dobbel: Kampen Leeds ikke har råd til å tape

Tipping: Brann vinner storkampen

Southampton - Hull, B til 4,65 i odds. Innleveringsfrist 15.55.

Ja, dette virker kanskje som en dum kamp å støtte Hull i? Hull står med svake 1-2-14 på bortebane denne sesongen. Så hvorfor skal vi støtte dem her?

Her er det veldig fristende å gå for Hull-seier. Grunnen er enkel:

Vertene ligger trygt plassert på midten av tabellen, og har egentlig null å spille for resten av sesongen. Slik er det overhodet ikke for Hull.

De kjemper en innbitt kamp om å beholde plassen i Premier League, og de har vunnet tre av sine fem siste kamper i serien.

Men på bortebane har de vært svake, og har kun én seier og to uavgjorte å vise til.

Men dersom Hull skal klare å overleve i det gjeveste selskap, er de nødt til å vinne en av sine resterende kamper på bortebane. Det kan de fort gjøre her, mot et litt uinspirert Southampton-lag.

Borteoddsen på 4,65 er også deilig.