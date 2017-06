Skullerud er på revansjetokt

Det ble en fin avslutning på uken med treff på uavgjortspillet i Sarpsborg - Brann. Alene sørget 1-1 til 3,25 ganger pengene for å gjøre opp for de to andre bommene, og vel så det.

Mandagens langoddsprogram har ett høydepunkt: Strømsgodsets hjemmekamp mot Molde. Ellers må man frem med forstørrelsesglasset for å finne gode objekter.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Strømsgodset - Molde, U 3,25.

Hjemmelaget kunne fort tatt tre poeng borte mot Vålerenga i første kamp etter landslagspausen, men det er samtidig lite å si på at det ble 1-1 til slutt. Dermed fortsetter Godset den negative trenden og ved snart halvspilt sesong er de på kvalifiseringsplass før kveldens kamp.

Kveldens kamp er noget spesiell for Tor Ole Skullerud, som ble sparket fra Molde bare et halvår etter å ha satt poengrekord og tatt the double. I dag er første gang han leder et lag mot Molde siden da, og motivasjonen er nok ekstra stor for vertenes trener.

Hjemmelaget har fått relativt godt betalt på eget gress og står med 3-2-1. Tilsvarende kamp i fjor endte 0-2 til moldenserne. Hjemmelaget er tvunget til én endring, siden Jonathan Parr på venstrebacken er suspendert. Stian Ringstad er en habil erstatter.

Knuste Tromsø

Molde fikk på sin side en ny opptur med 3-0-seieren over Tromsø, i det minste resultatmessig - nordlendingene kunne fort tatt ledelsen med både ett og to mål forrige helg. Men at Molde er på vei opp er ubestridelig, de har tre seirer på de siste fire i ligaen.

Ole Gunnar Solskjærs menn har spilt på bortebane i majoriteten av årets kamp, med 2-2-3 på syv bortekamper så langt. De bruker kunstgress til vanlig, som er dagens underlag.

Sander Svendsen og Babacar Sarr er begge tvilsomme, men ventet å rekke kampen.

Strømsgodset har slitt så langt denne sesongen og trenger egentlig en seier i kveld. Men mot formsterke Molde får de ingen lett oppgave. Vi tror begge lag er tålelig fornøyde med ett poeng og spiller U til 3,25 ganger pengene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Begge lag scorer i Strømsgodset - Molde, ja 1,60.

For Strømsgodset del har begge lag scoret i ni av 13 kamper så langt, fordelingen til Molde er 7/6 favør begge lag scorer. Dette er to lag som klarer seg klart best offensivt og har betydelig større problemere defensivt, som bør åpne for et målrikt oppgjør.

Det som taler mot, er at de tre siste tilsvarende har endt uten at begge lag har scoret. Vi tror den trenden brytes i dag og spiller at begge lag scorer til 1,60 i odds. 1-1 eller 2-2, kanskje?

