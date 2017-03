Sluttspillkampen tilspisses i NHL

Det er mye variert å velge i på dagens langoddsprogram. Miami Open har full rulle også i dag, med innledende runder. Mange kvinnelag skal i aksjon i Champions League, VM-kvalifiseringen i Sør-Amerika har fem høyinteressante kamper og dagen avsluttes med et tosifret antall NHL-oppgjør.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Onsdag ble ingen god dag og vi måtte dessverre notere null treff på to oddstips.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 00.25.

Toronto Maple Leafs + St. Louis Blues, samlet odds 2,72.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det!

St. Louis Blues - Vancouver Canucks, H 1,60

Vertene ligger i øyeblikket på tredjeplass i Central-divisjonen, med ti kamper igjen å spille. De er foran Nashville Predators bare på antall seirer og er nødt til å fortsette den gode flyten.

For hjemmelaget er i knallform og har vunnet åtte av de siste ni, alle seirene har kommet etter tre perioder. De tre siste er vunnet og de kommer fra en vellykket borteturné med fire seirer på fem kamper.

De siste to hjemmekamper er vunnet og hjemmestastikken er dermed forbedret til 16-8-11. Tre spillere er blitt skadet i mars og samtlige fire spillere på skadelisten er vesentlige. Centerne Paul Stastny og Jori Lehtera samt vingene Robby Fabbri og Dmitrij Jaskin er alle utilgjengelige for hjemmelaget.

Bare mattematikken holder Canucks' sluttspillhåp i livet, men med 16 poeng opp til plasser av betydning med 20 igjen å spille for, er det neppe mange som har troen på dét miraklet. Likevel klarte de faktisk å slå topplaget Chicago Blackhawks på bortebane forrige kamp, og fikk stoppet tapsrekken på seks kamper.

Gjestene liker seg klart best hjemme i Canada og har tapt hele 21 av 35 bortekamper i ordinær tid. 8-6-21 er tallene etter tre perioder. I tillegg er skadelisten lengre enn et vondt år, med seks spillere skadet i mars og ni ute totalt. Nøkkelspillere som Loui Eriksson og Jayson Megna er blant de utilgjengelige.

Vertene er nødt til å kjempe hardt for et godt utgangspunkt inn mot sluttspillet, mens Canucks er kraftig svekket og uten all verden til motivasjon. H spilles til 1,60 ganger pengene og vi velger å doble med Toronto Maple Leafs.

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils, H 1,70

Toronto er enda mer utsatt enn St. Louis Blues, for de har også hard kamp om en eventuell wildcard-plass - New York Islanders lurker bare tre poeng bak. I skrivende stund ligger vertene på en tredjeplass i Atlantic-divisjonen, Boston Bruins er bare poenget bak her.

Vertene er i solid form med seks seirer på de siste åtte, hvorav fem av disse har kommet etter tre perioder. Natt til i dag slo de topplaget Colombus Blue Jackets hele 5-2 på bortebane.

Hjemmestatistikken er helt grei, uten å være særlig dominant; 14-11-10 etter tre perioder. Fire spillere går skadet, ingen av dem særlig viktige.

Vi spilte mot Devils da Rangers kom besøk tidligere denne uken og det var en tabbe - et umotivert Devils-lag slo Zucca & co. 3-2 etter forlengning. Før det hadde de en stygg rekke med tolv tap på 13 kamper og de er uten praktisk mulighet for noen posisjoner av betydning.

Devils har sin klare styrke på hjemmebane og borte har de tapt 19 av 37 kamper etter ordinær tid. 7-11-19 er bortetallene etter tre perioder. Fire spillere savnes også for bortelaget, der Mike Camalleri trolig er den eneste viktige av dem.

Toronto har alt å spille for med ulvene i hælene, Devils er svake borte og uten motivasjon. H spilles til 1,70 og gir totaloddsen 2,72 på vår NHL-dobbel.

