Smellfeit dobbel fra OBOS-ligaen

Søndagens langoddsprogram byr på tilnærmet full runde i OBOS-ligaen, ni kamper i VM-kvalifiseringen i Europa, noen kamper fra Toppserien for kvinner og ellers litt blanda drops.

Ullensaker/Kisa - Mjøndalen H 2,55 (spillestopp kl 17.55)

13 poeng på de seks siste seriekampene har gjort at Ullensaker/Kisa innehar den viktige 6. plassen som gir playoff til Eliteserien. Men det er kun et poeng ned til Strømmen på 7. plass. Noenlunde like bra hjemme (4-2-4) som borte (5-1-5) og tok en knallsterk 3-0 seier borte mot Åsane i siste serierunde.

Mjøndalen ledet i det lengste 1-0 i kvartfinaleoppgjøret hjemme mot Sarpsborg 08 forrige lørdag, men endte opp med å tape 1-2. I seriespillet har det vært en viss bedring i det siste, men 8. plass og kun 28 poeng er uansett skuffende for Vegard Hansens disipler. Røk 0-5 mot Florø i forrige bortekamp og Mjøndalen står fortsatt uten borteseier denne sesongen (0-5-5).

Tilsvarende kamp forrige sesong endte med 5-1 seier til Ull/Kisa og hvorfor bortesvake Mjøndalen er satt til favoritt her er ikke lett å begripe. 2,55 på hjemmeseier må spilles.

Ranheim - Kongsvinger H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

Etter et meget skuffende hjemmetap tredje sist for Ullensaker/Kisa (3-4) påfølgende bortetap for Strømmen nest sist (0-1), slo trønderne kraftig tilbake med hele 6-1 seier hjemme mot Levanger i siste serierunde. Ligger på 4. plass med 38 poeng og har kun tre poeng opp til Start på direkte opprykksplass. Solide 8-1-2 hjemme i Trondheeim.

Kongsvinger med to strake seire, før det ble stopp hjemme mot serieleder Bodø/Glimt og 0-1 tap sist. Har hatt en skuffende sesong og kun fått med 23 poeng. Tap her og Fredrikstad-seier mot Åsane betyr at det kun vil være fire poeng ned til kvalik. Moderate 3-3-4 på bortebane.

1,90 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt, Ranheims hjemmestyrke tatt i betraktning. Vi spiller Ranheim i kombinasjon med Ullensaker/Kisa og får en totalodds på meget spreke 4,85.