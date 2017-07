Søndagen avsluttes på Island

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram har en spennende Eliteserie-runde med tre kamper og en håndfull kamper fra Sverige og lavere divisjoner i Norge. I tillegg er det tippekupong.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 21.55.

Valur Reykjavik - Stjarnan, H 2,05.

Hjemmelaget topper serien og er i knallform med sine ti poeng på de siste fire. Torsdag avanserte de i Europa League med 1-0-seier over Ventspils fra Latvia og det meste ser egentlig lyst ut for vertene.

I Reykjavik har de ikke vært lett å ta poeng fra Valur, som står med solide 4-1-0 på eget gress og kun tre baklengsmål så langt denne sesongen.

Hovedargumentet for vårt spill er imidlertid Stjarnans svake form. De er normalt et av Islands beste lag, men har bare ett poeng på de siste fire ligakampene sine. Og de to siste kampene har de spilt mot jumboene uten å vinne.

Torsdag måtte de reise hjem fra Irland uten Europa League-billett videre, de røk 2-0 sammenlagt for Shamrock Rovers. Bortetallene i ligaen er godkjente 2-1-2, men de to siste bortekamper er altså tapt.

Alt i alt ser det ut som Valur er langt bedre rustet om dagen og vi spiller H til 2,05.

