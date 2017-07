SønderjyskE blir bare bedre og bedre

Takket være en sen scoring til Arka Gdynia mot Midtjylland, ble torsdagen en riktig så lukrativ dag. Denne singelen satt til deilige 4,40 ganger pengene og Trakai leverte igjen, denne gangen til 2,55 ganger pengene. Det mer enn gjorde opp for bom på de to andre spillene, som begge endte uavgjort.

Fredagens langoddsprogram er svært rikholdig, men kun én kamp spilles på det øverste nivået. St. Pauli og Mads Møller Dæhli skal sesongåpne 2. Bundesliga, også i Ligue 2 er det sesongstart og i natt skal Connor McGregor forsøke å trosse oddsen mot Floyd Mayweather i den forhåndshypede boksekampen.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

SønderjyskE - Helsingør, H 1,50.

Vi kjører en «safe» variant i dag. Det hadde vært spennende å ha noe på 2. Bundesliga-kampen, men vi står over denne seriepremieren.

Hjemmelaget har fått en svært så god innledning på sesongen. 0-0 hjemme mot Randers i åpningskampen ble fulgt opp av fantastiske 1-4 borte over Aalborg, en virkelig forløsende seier. De har hatt en del utskiftninger i sommer, men virker så langt å ha kommet godt ut av det.

I kveldens kamp er de imidlertid større favoritter enn tidligere denne sesongen og må nok finne seg i å styre spillet selv. Dét blir en utfordring. Fortsatt er Eggert Jonsson og Sakari Mattila på skadelisten, men bredden i troppen er ganske så god.

Helsingør er nyopprykket foran sesongen og har ikke fått et blidt møte med divisjonen så langt. Begge deres kamper så langt er spilt mot andre lag som er ventet å slite, men de røk 2-1 for Hobro og tapte 0-2 hjemme for Odense sist runde. Da skal det bli vanskelig å holde seg i Superligaen.

To spillere er tvilsomme for gjestene, Jonas Henriksen og Johannes Ritter - ellers skadefritt.

Men SønderjyskE har fått en klart beste sesongstarten, de har det klart beste laget og vi kommer ikke utenom hjemmeseieren til 1,50 ganger pengene. Dette blir dagens eneste spill.

