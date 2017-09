Sociedad kan slå Real Madrid også

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et strålende langoddsprogram venter søndag, blant annet med seks kamper fra Eliteserien her hjemme. I England er det duket for klassikeren mellom Chelsea og Arsenal, mens Manchester United tar imot Everton. Legg til masse interessante kamper fra OBOS-ligaen her hjemme, fler spennende oppgjør i både la Liga og Serie A, og det er bare noe av høydepunktene denne søndagen.

Real Sociedad - Real Madrid H 4,65 (spillestopp kl 20.40)

Toppopgjør i La Liga og hjemmelaget har fått en knallstart med ni poeng på sine tre første seriekamper, og to av disse er attpåtil spilt borte. Gjorde flere rokeringer i hjemmemøtet mot Rosenborg i Europa League torsdag kveld, men var likevel knusende overlegne og vant 4-0.

Ingen god seriestart for Real Madrid som kun har vunnet en av sine tre første seriekamper. Det var serieåpningen borte mot Deportivo La Coruna. De to påfølgende hjemmekampene har begge endt med poengdeling. Først 2-2 mot Valencia og sist helg 1-1 mot Levante. Cristiano Ronaldo soner fortsatt karantene og ettersom Marcelo ble utvist sist mot Levante må også han sone karantene i kveld. Som om ikke det var nok ble Karim Benzema skadet sist helg og han er også borte i kveld.

Real Sociedad tapte klart hjemme for Real Madrid både i 2016/17-sesongen og i 2015/16-sesongen, men i sesongen 2014/15 ble det 4-2 seier i tilsvarende oppgjør.

Slik Real Sociedad har fremstått hittil og med tanke på både sviktende prestasjoner og betydningsfulle fravær for Real Madrid i kveld, er vi nødt til å angripe hjemmeseieren her til spreke 4,65 i odds.