Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddsdobbel 1: Kristiansund må ha tre poeng

Oddsdobbel 2: Godset leverer alltid hjemme

Oddssingel Eliteserien: Sogndal kan overraske mot Aalesund

Oddstips dansk Superliga: Kanonodds på Kirkevold og Hobro

Tippetips: Blytungt for Deila og Vålerenga

V75 Bro Park (15.15): Enorm V75-jackpot med 4,4 mill ekstra

En strålende fotballsøndag står foran oss med tilnærmet full runde i både Eliteserien og OBOS-ligaen her hjemme. I tillegg er det en rekke kamper fra både Serie A og La Liga og viktige kamper i Allsvenskan.

Aalesund - Sogndal B 3,35 (spillestopp kl 17.55)

Real sekspoengskamp på Color Line stadion mellom to av de mest formløse lagene i Eliteserien. Aalesund med 0-3-5 på sine åtte siste seriekamper og selv om laget gjorde en flott opphenting borte mot Odd mandag kveld (lå under 0-3, men klarte 2-3), så er laget for alvor innblandet i nedrykksstriden nå. Kun en seier på de seks siste hjemmekampene. Kaj Ramsteijn og Bjørn Helge Riise soner begge karantene.

Even Hovland gjorde sin første kamp for Sogndal hjemme mot Haugesund sist søndag, men det ble likevel 0-1 tap. 1-1-5 på de sju siste seriekampene for Eirik Bakkes menn og borte er kun en kamp vunnet denne sesongen (1-3-7). Ligger på kvalikplassen før denne runden, men kun to poeng opp til Aalesund tre plasser foran. Viktige Victor Grodås er tilbake etter karantene.

0-3-1 på de fire siste tilsvarende i Aalesund og selv om Sogndal kun har vunnet en bortekamp denne sesongen, så vant de altså 3-1 i tilsvarende kamp i fjor. 3,35 er bra borteodds og spilles.