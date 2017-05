Sogndal må prioritere ligaen

Dagens langoddsprogram preges i hovedsak av den deilige 3. runde i cupen, der mange Eliteserie-lag skal bryne seg mot tøff motstand fra nivåene under. Her er det mange potensielle skreller i luften og vi skal prøve å plukke dem ut for deg.

Det er også midtukekupong denne onsdagen, innleveringsfrist er klokken 17.25.

Denne uken har startet elendig for våre tips, med bom også på gårsdagens tips.

Dagens cupsingel 3, innleveringsfrist klokken 18.25.

Florø - Sogndal, H 4,10.

Florø er nyopprykket til OBOS-ligaen og fått en relativt tøff start på sesongen. Etter en grei poengfangst på de første seks, har de nå tapt fire ligakamper på rad, de tre siste med ett måls margin. Motstanden har vært svært solid i denne perioden, dog.

Hjemme i Florø har de 0-3-2 i seriesammenheng så langt, sesongens eneste seier tok de på bortebane mot Fredrikstad.

I dag styrkes vertene betraktelig av at tre viktige spillere kommer tilbake i førstelleveren. Toppscorer Endré Kupen returnerer etter syv kamper på sidelinjen, Monir returnerer fra suspensjon og Husa er også tilbake fra skade.

Oppsving

Sogndal har på sin side fått en solid boost etter noen kloke signeringer den siste tiden. Skadeproblemene begynner også så smått å gå over, men det er nok en ganske sliten og tynnslitt Sogndal-tropp som tar turen til fylkesrivalen. I ligaen har de tatt åtte viktige poeng på de siste fem kampene.

Bortestatistikken er 1-2-3 i ligaen, seieren kom meget sterkt over Molde. Men dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva Eirik Bakkes menn bruker til vanlig.

Som de fleste underdogene i slike fylkesoppgjør, er nok Florø preget av en følelse at de ikke har noe å tape. Sogndal har på sin side gode grunner til å rotere litt i laget. Vi forsøker et frekt hjemmespill til 4,10 ganger pengene her.

