Solbakken kroner verket

Torsdagens langoddsprogram byr på dansk cupfinale mellom storklubbene FC København og Brøndby og fire kamper fra andre runden i cupen. Natt til fredag spilles den sjuende og avgjørende kampen mellom Pittsburgh Penguins og Ottawa Senators i kampen om å møte Nashville Predators i Stanley Cup-finalen. I Tyskland møtes Wolfsburg og Eintracht Braunschweig til første av to kamper om retten til Bundesliga-spill neste sesong.

FC København - Brøndby H 1,75 (spillstopp kl 16.55)

Dansk cupfinale mellom de to store klubbene i dansk fotball og det er selvsagt utsolgt i Tesla Parken i København. Begge lagene har åpenbart venter på denne finalen. Brøndby har tapt sine fire siste seriekamper, mens FCK har tapt sine to siste. Det skal da tillegges at ingen av lagene har hatt noe å spille for i serien på slutten.

Ståle Solbakken må unnvære TomHøgli og Peter Ankersen som begge er skadet og det gir Ståle litt problemer på backplass, men ellers har Solbaken sine beste menn tilgjengelig. Brøndby på sin side står uten scoring på sine tre siste seriekamper og må unnvære karanterammede Lebogang Phiri i kveld, i tillegg til skadede Jan Kliment.

Det kommer til å bli en jevn og tett finale, slik finaler ofte blir. Men FC København er det beste laget og har matchvinnerne i sine rekker. 1,75 på at FC København vinner etter ordinær tid, gir ikke voldsom tenning, men er likevel det opplagte valget i denne finalen.

Wolfsburg - Eintracht Braunscweig H 1,50 (spillstopp kl 20.25)

Første kamp om retten til plass i neste års Bundesliga. Wolfsburg har hatt en fæl sesong og siden Hamburg skjebnekampen med 1-0 sist lørdag, må altså Wolfsburg ut i playoff. Normalt hjemmesterke Wolfsburg hadde ikke bedre enn 5-3-9 på hjemmebane i Bundesliga denne sesongen.

Eintracht Braunscweig med Gustav Valsvik som en av de sentrale spillerne, var med i kampen om direkte opprykk helt til det siste. Men siden både Stuttgart og Hannover gjorde jobben i siste serierunde, måtte laget ta til takke med tredjeplassen. Det er på hjemmebane Braunscweig har lagt grunnlag for den sterke sesongen (13-3-1), borte har det gått litt tråere (6-6-5).

Det er Wolfsburg som har presset på seg foran kveldens kamp, men det skal være bra muligheter for at de sikrer seg en ledelse etter første møte. 1,50 er kjip hjemmeodds, men vi tar denne med i en dobbel med FCK-seier. Totalodds 2,63.