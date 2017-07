Solskjær på revansjejakt i Aalesund

Lørdagens langoddsprogram er rikholdig, om enn ikke like mye som vanlig. Både Rosenborg og Molde skal i aksjon i Eliteserien og det er full rulle i de lavere norske divisjoner, blant annet. Det er også tippekupong med innleveringsfrist klokken 15.55.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Aalesund - Molde, U 3,20.

Derby-lørdagen har Møre-klassikeren på menyen og det er to tabellnaboer som skal i aksjon her. Hjemmelaget har totalt sett imponert svært denne sesongen, selv om det må nevnes at prestasjonene har vært mer ustabile de siste ukene. Sist helg røk de 1-0 for Sogndal i kampen etter å ha slått Odd hele 5-1 hjemme.

Ustabile har tangotrøyene også vært på hjemmebane, med 4-0-3 så langt. De lagene de har tapt for, er alle lag på øvre halvdel av tabellen (Haugesund, Vålerenga og Sarpsborg 08).

Lagene møttes for øvrig 6. mai, da vant tangotrøyene 1-0 på Aker Stadion.

Flyt

Molde har hatt en del flyt i sluttminuttene i sine hjemmekamper denne sesongen, så også mot Viking da Amang scoret 3-2-målet helt på tampen av kampen. Men seieren bekreftet et stigende formkurve og Ole Gunnar Solskjærs menn har flotte 13 poeng på sine siste seks kamper.

Problemet er kanskje at bare fire av disse poengene er tatt på bortebane og 2-3-3 er ikke bortetall som skremmer særlig mye.

Denne blir nok tett og jevn mellom to seierslystne lag, men kanskje samtidig litt forknytt. Begge lag er nok tålelig fornøyde med ett poeng og U til 3,20 blir vårt spill.

