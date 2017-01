Southampton har kollapset totalt

Full runde i Premier League og de lavere divisjoner i England preger langoddsprogrammet mandag. Manchester United og Liverpool er blant lagene som skal i aksjon i dagens runde.

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Oddstips 1 (merk tidlig innlevering, klokken 13.25!): Leicester sliter borte

Oddstips 3: United kan miste seiersrekken

Oddstips 4: Reading stadig undervurderte

Tippekupongen: Liverpool kan få problemer

V4 Kalmar: Ukestart med herlig V4-spill

V65 Leangen: Jackpot med Blekkan

V64 Örebro: Spennende V64-omgang med frekk banker

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 15.55.

Everton - Southampton, H 2,10.

Ronald Koeman fikk ikke en lystig reunion på St. Mary's da lagene møttes for en drøy måned siden, Saints vant 1-0 der. Everton har fortsatt å være like ustabile som under Roberto Martinez, selv om poengfangsten jevnt over er bedre. Kommer fra to seige bortekamper mot Leciester og Hull, der de har plukket fire poeng.

Forrige hjemmekamp kom sesongens første hjemmetap, da Liverpool scoret seiersmålet hele på tampen av kampen. Tallene er ellers sterke 4-4-1. Ingen nye skader eller fravær forstyrrer vertene.

Southampton har ikke hatt en god romjul og tapt begge sine kamper etter julaften, 1-4 hjemme for Tottenham 3. juledag og 1-2 hjemme for West Bromwich lørdag. De har også hatt en restitusjonsdag mindre enn dagens motstander, som vil få utslag i et så tett kampprogram. Dette er deres tredje kamp på seks dager.

Bortetallene er beskjedne 2-3-4 og de har sin styrke på hjemmebane også denne sesongen, selv om det ikke har virker slik de siste to kampene. Kaptein Jose Fonte er tilbake i troppen, stopperkollega Virgil van Dijk er suspendert. Ellers er Nathan Redmond og Ryan Bertrand begge tilbake.

Saints er ikke i bra form og har hatt et program tøffere enn de fleste rent hviledagsmessig (uff, det var et elendig ord). Uansett, H til 2,10 spilles.

Klikk her for å levere denne!