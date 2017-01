Southampton-jubelen stilner mot Burnley

Lørdagens oddsprogram inneholder flere åpne dueller, hvor det er vanskelig å spå utfallet. Men det gir også større muligheter for høy gevinst dersom kupongene og tipsene går inn.

Sportspills lørdagsmeny:

Målscorerspill: Dele Alli fortsetter scoringsshowet

Dagens singel: Burnley senker Southampton

Lørdagens dobbel: West Ham får et løft uten Payet

Lørdagens andre dobbel: Newcastle slår tilbake

Tippetipset: Chelsea ryker uten Costa

Til tross for at Southampton er favoritter på papiret, har vi såpass sansen for oddsen på hjemmesterke Burnley, at vi går for hjemmeseier i denne.

Dagens singel 2, innleveringsfrist 15.55.

Burnley - Southampton. H 3,15

Dette er kanskje lørdagens mest spennende kamp.

Burnley har en imponerende statistikk på hjemmebane denne sesongen, og står med syv seiere, en uavgjort og tre tap på eget gress.

Vertenes toppscorer, Andre Gray, står også med fire scoringer på de siste to hjemmekampene i serien, og er i storform. Han er også giftig på hjemmebane og har scoret alle fem ligamålene på eget gress.

Southampton kommer fra en sterk hjemmeseier mot Liverpool i cupkampen i midtuken, men den kostet nok en del krefter. De må også klare seg uten Charlie Austin, og Jose Fonte, etter at sistnevnte har lagt inn søknad om å forlate klubben. Steven Davis kan rekke kampen etter smellen han fikk mot Liverpool, og skal testes før kampstart. 2-3-5 er bortetallene til Southampton denne sesongen. Ikke veldig skremmende tall.

For vertene er George Boyd og Jon Flanagan tilgjengelige igjen, mens det er tvilsomt om Scott Arfield og Johann Berg Gudmundsson spiller kampen grunnet småskader.

Det er en i utgangspunktet åpen kamp, hvor begge lagene kan vinne. Men verdien for hjemmeseier er såpass overbevisende, samtidig som Burnley er veldig vanskelige å spille mot på eget gress, at vi har mest tro på hjemmeseier i dette oppgjøret.

3,15 er fantastisk på hjemmeseier og er verdt innsats.