Spalletti kjenner Romas svakheter

Lørdagens langoddsprogram er så deilig som lørdager skal være. Alle de stor europeiske ligaene er endelig i gang og tilbyr et svært rikt utvalg fra hele kontinentet. I tillegg er det to spennende kamper i kvartfinalen av den norske cupen, samt den ikke anonyme boksekampen mellom Floyd Mayweather og Connor McGregor.

Fredag måtte vi tåle et tap, da Real Sociedads seier over Villarreal til to blank var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens singel 3, innleveringsfrist klokken 20.40.

Roma - Inter, B 2,75.

Roma spilte en elendig kamp borte mot sterke Atalanta i serieåpningen sist helg, men klarte å rane med seg alle tre poengene etter 1-0 med ett skudd på mål. Seieren kom ikke gratis, høyrebacken Bruno Peres ble skadet og mister dagens kamp.

Sommerens overgangsvindu har vært triste saker for Roma. Ikke bare har de mistet trener Luciano Spalletti til Inter, han satte poengrekord i den italienske hovedstaden. Men også Salahs 26 målpoeng er borte, Paredes er solgt og erstatterne er på langt nær like gode. Heller ikke trener Eusebio di Francesco kan sies å være noe annet enn et ganske stort steg ned, selv om han gjorde det greit i Sassuolo.

Emerson, Karsdorp og Nora er i tillegg til Peres ute.

Bitter avskjed

Selv om Spalletti satte poengrekord sist sesong, ble det en bitter avskjed med Roma. Fansen aksepterte ikke at Totti fikk så lite spilletid i sin siste sesong og forholdet til treneren ble iskaldt mot slutten. Spalletti så sitt snitt til å forlate til fordel for Inter, hvor alt har gått på skinner så langt.

Inter vant alt i sesongoppkjøringen og fulgte opp med sterke 3-0 over Fiorentina i sesongpremieren sist helg. De har forsterket laget kraftig fra forrige sesong og det laget var sterkt fra før. Ingen skader plager gjestene.

Vi skal ikke se bort fra at det blir personlig når Spalletti gjester sin gamle arbeidsgiver og han kjenner dette Roma-laget tvers gjennom. Det tror vi er nok til å sikre seier i hovedstaden og vi spiller B til 2,75 ganger pengene.

