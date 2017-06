Spanjolene setter kronen på verket

Hvilken torsdag det ble! Marginene var virkelig med oss. Lura snudde og vant, kombinert med begge lag scorer i Mexico - Tyskland til 3,57 i totalodds, begge "vinnermål" kom sent. VPS Vaasa slo Olimpija til flotte 2,80 i odds, som kombinert med Vojvodina ga en totalodds på 4,07. Stang inn!

Fredagens langoddsprogram er ikke helt magert, med et knippe fotballkamper fra lavere divisjoner i Norge og irsk eliteserie. I Polen skal U21-mesteren kåres når Tyskland og Spania barker sammen.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Tyskland U21 - Spania U21, B 1,75.

Finale i U21-EM. Tyskerne var lenge på defensiven mot England i semifinalen, men reddet inn 2-2 og vant (selvfølgelig) den påfølgende straffesparkkonkurransen. De stiller for all del med et sterkt lag her, men flere av de som kunne vært aktuelle for en U21-tropp, er med A-laget til prøve-VM i Russland. Derfor er de nok hakket svakere stilt enn Spania hva spillermateriell angår.

Før de slo ut England har de seirer over Tsjekkia (2-0) og Danmark (3-0), samt tap for Italia (1-0) i gruppespillet.

Toppscorer David Selke og stopperkjempen Niklas Süle er begge tvilsomme - begge er som nøkkelspillere å regne.

Dominante

Spania har på sin side gjort nærmest som de vil i denne turneringen. Etter tre seirer på tre kamper i gruppespillet og en samlet målforskjell på 9-1, var de klart best mot Italia i andre omgang og vant semifinalen 3-1. De har en voldsom bredde i sin tropp og flere spillere som allerede holder et meget høyt nivå - i alle ledd.

Med seier i dag vil de for øvrig gå opp på 5 U21-EM-gull, like mange som Italia.

Forsvarerne Grimaldo og Yeray er ute, de spilte uansett ikke mot italienerne.

Vi ser liten grunn til å gå mot det soleklart beste laget så langt i dette U21-EM. Spania backes, selv om vi gjerne skulle hatt høyere odds enn 1,75.

