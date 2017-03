Spennende odds på Midtjylland-tap

Det ble en flott avslutning på en heller svak uke da to av tre oddstips satt søndag. Villarreal seiret til 2,45 ganger pengene og den italienske dobbelen med Udinese og Inter satt til frekke 3,78 ganger pengene. Vi kommer med et komplett ukesregnskap før lunsj.

Dagens langoddsprogram er spennende til mandag å være, Chelsea - Manchester United fremstår som en skikkelig godbit i FA cupen. Også Lazio skal i aksjon mot Torino i en fartsfylt Serie A-kamp og dagen avsluttes med et knippe NHL-kamper.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 18.55.

Aalborg - Midtjylland, H 2,95.

Dansk superliga. Hjemmelaget ligger på åttendeplass og er avhengig av seier for å komme inn i topp seks, som avanserer til en mesterskapsrunde. De åpnet 2017 glitrende med to sterke trepoengere, men ble kontret i senk av Odense forrige helg - en kamp de tapte hele 4-0 på bortebane.

Litt over to tredeler av poengene tar de på hjemmebane, med statistikken 6-3-3 så langt. De siste tre hjemmekamper er vunnet, men bare 3-0-seieren over Silkeborg kom på denne siden av vinterpausen.

Kasper Risgård og Jannik Pohl er ute med skader, mens lagets kanskje viktigste spiller, Rasmus Würtz, er suspendert. Thomas Enevoldsen er med i troppen for første gang denne sesongen.

Hjemmelaget har ikke den innbyrdes statistikken på sin side. De siste seks kampene mellom lagene har gitt fire tap og to poengdelinger mot dagens motstander.

Sikret sluttspill

Midtjylland har på sin side sikret en plass i sluttspillgruppen og nå handler det om å posisjonere seg best mulig for den. De avanserer til tredjeplass med seier i dag og det fremstår som et naturlig mål.

Gjestene har tatt fem poeng på tre kamper etter vinterpausen, det er på hjemmebane de har skuffet mest med to poeng på to kamper. Forrige bortekamp slo de Randers og dette forbedre bortestatistikken til 5-2-5 totalt.

Den viktige midtbanespilleren TIm Sparv er tilbake, ellers er angriper Paul Onuachu også friskmeldt etter en hodesmell sist.

Midtjylland har svært god tak på Aalborg innbyrdes, men fremstår ikke som et like godt lag som tidligere sesonger. Aalborg har virkelig alt å spille for og vi vinner 2,95 på hjemmeseieren å være spennende odds.

