Spenstig odds i svensk hockey

Tirsdag ble en rett og slett magisk dag for Sportspills oddstips, undertegnede kan ikke huske bedre i min tid her på huset. Bolivia slo et Messi-løst Argentina, lansert som singel til fire ganger pengene. Dobbelen med tomålsseier til Brasil og Edmonton Oilers-seier til 2,97 satt som et skudd i natt. Men den virkelige godbiten var Estland-seier til hele 6,25 ganger pengene og atpåtil vant de 3-0 over Kroatia! Norges U21-gutter skuffet oss, men det var også eneste spill som ikke gikk inn.

På onsdagens langoddsprogram er det flust av NM-kvalifiseringskamper, men den mest interessante kampen finner vi på Brann Stadion - mesterfinalen mellom Brann og Rosenborg. Fire NHL-kamper avslutter dagen. I tillegg er det tippekupong på menyen.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 19.10.

Karlskroga - Rögle, H 3,40.

Opprykk/nedrykk-playoff til SHL, der Karlskroga spiller for å komme seg opp. Det ser heller mørkt ut etter tre kamper, Rögle har nemlig vunnet samtlige og har matchball i aften.

Likevel ser vi bak resultatene og avdekker noen svært jevne oppgjør mellom lagene. Den første kampen tok Karlskroga ledelsen 2-0 i første periode, før de kollapset i tredje og tapte 5-2. De to siste kampene har de begge tapt 2-1, og i begge kampene tok de ledelsen. Så langt har de slitt med å holde løpet ut.

I grunnspillet leverte Karlskroga, som kom på andreplass i Hockeyallsvenskan, det neste øverste nivået, med 18-4-4 på hjemmeis etter tre perioder.

Gjestene har fire matchballer og utsiktene for fornyet SHL-kontrakt ser svært lyse ut. Det etter å ha spilt en ganske svak SHL-sesong og bortetallene 5-4-18 etter tre perioder er særlig svak. I mandagens kamp fikk de to skader og Christopher Liljewall og Filip Karlsson mister dagens oppgjør, ifølge Helsingborgs Dagblad.

Vertene er nødt til å vinne denne kampen og de har vært jevngode med Rögle så langt i denne playoffserien. Vi lar oss friste av 3,40 på hjemmeseieren her og backer Karlskroga.

