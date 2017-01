Spenstig odds på ny Atlético Madrid-smell

Mandagen ble en gledelig start på ukens oddstips, mest takket være Readings flotte snuoperasjon fra 2-0 til 2-3 borte mot Bristol City til 3,20 i odds. Everton leverte også til 2,10 i odds og sørget for et pent overskudd på totalt fire oddstips.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Oddstips 1: Bournemouth kan matche Arsenal

Oddstips 2: Nå begynner moroa for Sam Allardyce

Oddstips 4: Sensasjonslaget bare vinner og vinner

Regnskap desember: 106,5 % tilbake på oddstipsene

V4 Bergsåker: Vi jakter suksess i lunsjen

Den engelske fotballen ruller videre med tre spennende kamper, høydepunktet er Bournemouth - Arsenal. Ellers spilles cupkamper i Spania.

I Tour de Ski er det duket for spennende Skiathlon-renn, der nordmenn naturligvis er favoritter for begge kjønn. Dagens flotte langoddsprogram avsluttes med en del kamper i NHL.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 21.10.

Las Palmas - Atlético Madrid, H 4,30.

Spansk Copa del Rey, dette er den første av to kamper mellom lagene.

Hjemmelaget har vært en glede å spille på når de opptrer hjemme, de har 4-4-0 på eget gress denne sesongen og de har sikret dem nyttårsfeiring på øvre halvdel av tabellen. Lagene møttes i Madrid rett før nyttår, storfavorittene vant 1-0 der.

De siste tre hjemmekamper har gitt syv poeng til dagens hjemmelag. Trener Setien sa på pressekonferansen før kamp at han er endel spillere ute, uten å nevne navn. Det ser imidlertid ut til at skadesituasjonen er helt grei, med Varas, Bigas og Tana som tvilsomme av de faste starterne.

Mens Las Palmas har brukt romjulen til kamptrening, har Atlético vært i Saudi-Arabia for å spille showkamp for en rekke sjeiker, en kamp de vant 3-2 30. desember. En slik reise tar på og Diego Simeones menn har neppe hatt mye tid til å forberede seg mot dagens kamp.

Borteformen har vært et bekymringsmoment for Diego Simeone denne sesongen. De har tapt to av de siste tre borte og har svake 3-2-3 på reisefot denne sesongen. Førstekeeper Oblack og angriperen Carrasco er ikke med grunnet skader.

Las Palmas er alltid spennende å backe hjemme, spesielt med denne oddsen. Og Atletico Madrid har gjort lite for å bevise at de fortjener et så stort favorittstempel i denne bortekampen. Når de da i tillegg har "råd" til tap og Las Palmas bør gjøre alt for å vinne denne første av to kamper, da må hjemmeseieren være verdt et forsøk. H spilles til 4,30 ganger pengene.

Klikk her for å levere!