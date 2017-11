Sprek hjemmedobbel i Europa League

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i gruppespillet i

Europa League, der Rosenborgs hjemmekamp mot Zenit St. Petersburg

naturligvis er den største godbiten. I tillegg til et lass av EL-kamper,

er det massevis av ishockey på menyen, både her hjemme, i Sverige og i

NHL.

Young Boys - Dynamo Kiev H 2,45 (spillestopp kl 18.55)

Toppkamp i gruppe B mellom gruppetoer Young Boys (tre poeng) og gruppeleder Dynamo Kiev (sju poeng). Sveitsiske Young Boys har tatt en klar ledelse i den sveitsiske ligaen og står med 9-2-2 på de tretten første seriekampene. Totalt 29 poeng og har sju poengs luke ned til Basel på 2. plass. På hjemmebane er seks av sju kamper vunnet. Samtlige tre spilte gruppespillkamper er endt med poengdeling, men to av tre er spilt på bortebane. For 14 dager siden fikset Young Boys et sterkt 2-2 resultat borte mot nettopp Dynamo Kiev.

Dynamo Kiev har altså sju poeng, men to av de tre gruppespillkampene er spilt på hjemmebane. Og laget klarte altså ikke å slå Young Boys på eget gress for 14 dager siden. Med en kamp mindre spilt er avstanden opp til serieleder Shaktar Donetsk sju poeng i den hjemlige serien.

Young Boys skal ha brukbare vinnersjanser i kveld og spilles til pene 2,45 i odds.

Ludogorets - Braga H 1,90 (spillestopp kl 18.55)

Toppkamp i gruppe C der gruppeleder Ludogorets (sju poeng) tar imot gruppetoer Braga (seks poeng). Med 11-3-0 på de 14 første seriekampene, topper Ludogorets den hjemlige serien i Bulgaria med fem poeng ned til velkjente CSKA Sofia. På hjemmebane er ingen kamper tapt (5-2-0). Har vunnet to og spilt en uavgjort i sine tre første gruppespillkamper i Europa League og to av kampene er spilt på bortebane. For 14 dager siden tok laget en knallsterk borteseier mot kveldens motstander Braga (2-0).

Portugisiske Braga hadde vunnet begge sine to første gruppespillkamper med 2-1, før hjemmemøtet med Ludogorets for 14 dager siden, men der ble det altså 0-2 tap. Har åpnet bra i den hjemlige portugisiske serien med 21 poeng (7-0-3) på de ti første seriekampene. På bortebane viser tallene 3-0-2.

Hjemmesterke Ludogorets tar et langt steg mot sluttspillet med seier i kveld og backes til 1,90 i hjemmeodds. Totalodds på denne dobbelen 4,66.