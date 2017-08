Sørloth skyter FC Midtjylland til gruppespill

Et praktfullt langoddsprogram står på menyen denne torsdagen og Rosenborgs returkamp hjemme mot Ajax er naturligvis det store høydepunktet på en dag der det skal spilles 21 returkamper i Europa League playoff.

FC Midtjylland - Apollon Limassol H 1,70 (spillestopp kl 19.55)

Alexander Sørloth scoret begge målene for FC Midtjylland i det første oppgjøret på Kypros i en kamp Apollon satt inn seiersmålet og 3-2 på overtid. Det betyr uansett et bra utgangspunkt for danskene. Trener Jess Thorup gjorde seks endringer i startelleveren til søndagens bortekamp mot Odens i Superligaen, men den godeste Alexander Sørloth scoret begge målene i den kampen og FC Midtjylland vant 2-0. Rasmus Nicolaisen og Paul Onuachu er begge skadet, mens velkjente Rafael van der Vaart ikke er i tilstrekkelig form til å være med i startoppstillingen i øyeblikket.

Apollon Limassol med 1-2 tap borte for Aberdeen og 2-0 seier hjemme i den 3. kvalifiseringsrunden og vant altså det første oppgjøret med 3-2. Apollon Limassol er et utpreget hjemmelag og er uten nederlag i Europa på sine åtte siste hjemmekamper. Men på bortebane går det tyngre. 1-1-7 er tallene for kypriotenes ni siste oppgjør i Europa på bortebane.

Formsterke FC Midtjylland har en fair sjanse til å avansere til gruppespille. 1,70 på hjemmeseier er som det må være og spilles.

Videoton - Partizan Beograd H 2,25 (spillestopp kl 19.55)

1,70 på FC Midtjylland er for snaut til å sette et singelspill og da må vi ha et objekt til. Det endte 0-0 i første kamp mellom disse.

Ungarske Videoton imponerte ved å slå ut Bordeaux i 3. kvalifiseringsrunde. Tapte da 1-2 borte, men vant 1-0 i returmøtet hjemme og tok seg til playoff på bortemålsregelen. Ble nummer to i seriespillet forrige sesong og hadde da 12-2-3 på hjemmebane.

Partizan Beograd var med i kvalifiseringsrundene i Champions League, men røk der ut i 3. kvalifiseringsrunde med 1-3 tap hjemme i den første kampen og 2-2 i bortekampen mot Olympiakos.

Det er ingen klink vinner dette, men vi lar oss friste av hjemmeoddsen på 2,25 og kombinerer denne med seier til FC Midtjylland og får spreke 3,83 i totalodds.