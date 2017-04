Stabæk fosser videre

Molde + Stabæk, til 4,10 i odds.

Innleveringsfrist klokken 17.55.

Sandefjord - Molde, B til 2,00 i odds

Lars Bohinen har lyktes langt bedre med inngangen til årets sesong enn i fjor og de har tatt seks solide poeng i et tøft kampprogram. De holdt lenge stand også mot Strømsgodset forrige lørdag, men ble til slutt senket av et langskudd. Hjemme har de 0-3 for Rosenborg - etter å ha vært på høyde inntil en utvisning - og 2-0 over Kristiansund.

Klubben melder om ingen endring på skadesituasjonen, så Valles, Grorud, Mjelde, Kebbie og Bendiksen er fortsatt skadet. William Kurtovic returnerer etter sin suspensjon og er ventet rett inn i laget.

Molde har også fått en positiv start på sesongen sin, med ti poeng på fem kamper. Mandag ble det poengdeling i en kamp de normalt sliter i, borte mot Haugesund. De to øvrige bortekampene deres har gitt 2-1-tap på Lerkendal og 1-0-seier over Kristiansund.

Gjestene klarte ikke å prestere på naturgress forrige sesong, som er dagens underlag. 1-1-5 var tallene deres på dette underlaget da.

Moström og Nattestad er fortsatt ute, Ssewankambo er ikke helt klar for spill enda, han heller.

Selv om gjestene var svake på naturgress forrige sesong, har vi god tro på dem borte mot Sandefjord. B.

Stabæk - Haugesund, H til 2,05 i odds

Hjemmelaget har fått en svært positivt start på sesongen og det svinger virkelig av Stabæk. Forrige helg spilte de en fantastiske 1. omgang mot Tromsø og ledet 3-0 til pause - som også ble sluttresultatet. Hjemme har de vunnet samtlige tre kamper, over Aalesund, Odd og Sarpsborg 08, med en samlet målforskjell på 8-1.

Tilsvarende kamp i fjor endte 0-1. El Amrani, Ødegaard og Gyasi er fortsatt ute for vertene, mens Ba og Pedersen er tvilsomme.

Det ble aldri en stor fotballkamp da Haugesund tok imot Molde og 0-0 gjenspeiler kampen fint. Dermed har gjestene fått en helt grei start på sesongen, på bortebane har de to tap og én seier så langt.

Izuchukwu Anthony er definitivt ute, mens Skjerve, Andreassen og Mæland er usikre.

Ohi Omoijuanfo har herjet for Stabæk denne sesongen og er ligaens toppscorer. Han vil nok fortsette den trenden søndag. Gjør han det, vinner Stabæk.

Stabæk- pluss Molde-seier gir en knallfin odds, og vi prøver den.