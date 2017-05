Start slår tilbake

Vi har med oss god flyt inn i helgen etter at fredagens eneste spill gikk inn, Levante vant til 1,95 ganger pengene.

På lørdagens langoddsprogram er det et stykke mellom høydepunktene, men et enormt utvalg. Lavere divisjoner av norsk fotball dominerer, mens det et er cupfinaler i Frankrike, Tyskland, England og Spania.

Dagens dobbel, innlevering klokken 14.55.

Start + Korsvoll, samlet odds 3,22.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Start - Jerv, H 1,65

Hjemmelaget er sammen med Bodø/Glimt ventet å kjempe om opprykk, men bortetap for Ranheim har satt en midlertid stopp etter tre rake seirer. De har møtt god motstand så langt og tapt for både Ranheim og Glimt.

Men på hjemmebane har de fin flyt, med tre strake seirer etter poengdelingen i åpningskampen mot Fredrikstad. Abubakar Aliyu startet sist, men er ikke med i troppen i dag. Det samme gjelder forrige helgs innbytter Jens Kristian Skogmo. Ellers kan de stille uendret.

Jerv har på sin side til gode å ta en seier denne sesongen, selv om det må nevnes at de siste fem kampene har endt uavgjort. Uansett er det liten tvil om at Arne Sandstøs mannskap ikke er i nærheten av hva de presterte i fjor og så langt ser de mer ut som et nedrykkslag enn opprykkslag.

På reisefot har det også blitt en del uavgjort, med 0-3-1 så langt. De har noen skader - Hoel Andersen, Ogungbaro og keeper Knutsen er alle utilgjengelige i dag.

Start er det beste laget av disse to, både kvalitetsmessig og formmessig. Vi tror de tar en grei seier her og spiller H til 1,65.

Korsvoll - Eidsvold Turn, H 1,95

Vertene topper sin 3. divisjonsavdeling suveren, med seks seirer på seks kamper og mesterlige 18-2 i målforskjell. De har til og med gått fire kamper på rappen uten å slippe inn mål. Målforskjellen er 11-1 på eget gress og vitner om en spesiell dominans.

Eidsvold Turn er på sin side i en liten bølgedal, med to tap på rappen og tre tap på de siste fire. Samtlige tre bortekamper er tapt med en samlet målforskjell på 1-5.

Ingen av lagene spilte cup i midtuken.

Alle lag taper til slutt, men Eidsvold i denne forfatningen virker ikke å være laget som kan stoppe Korsvoll. Vi spiller H til 2,05 og får totaloddsen 3,22 på vår norske dobbel.

