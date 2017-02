Stina Nilsson tar hjem gullet

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdag er det start for ski-VM i Lahti og ingen tvil om at Norge har mange gullsjanser i dette mesterskapet. Nettavisen Sportspill vil ha tips til alle øvelsene og Norsk Tipping byr på et meget bra utvalg på åpningsøvelsene som er fristil sprint for både kvinner og menn.

Sprint fri kvinner - Vinner - Stina Nilsson - 1,65 (spillstopp 13.55)

De norske jentene har så inderlig lyst til å ta det forventede gullet fra Stina Nilsson i kvinnenes VM-sprint, men er det ikke lett å argumentere for gull til Maiken Caspersen Falla, all den tid hun regelrett har vært sjanseløs mot Stina Nilsson i de siste verdenscuprennene i sprint. Nå er selvfølgelig 3,20 i odds på Maiken rent oddsmessig, kanskje mer spennende enn litt tråkige 1,65 på Stina Nilsson, men "how do you make a case av that".

Stina Nilsson så monstersterk ut i helgens verdenscupsprint i Otepää, og Maiken var i realiteten sjanseløs. Så er det jo slik i sprint, at det kan skje fall eller stavbrekk, men normalt tar Stina Nilsson gullet i sprinten for jentene. 1,65 er som det må være.