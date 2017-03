Stjernen trives mot Oilers

Det ble en riktig så hyggelig avslutning på en strålende helg for Nettavisens oddstips. Hertha Berlin-tap satt til 2,40 i odds og dobbelen med trepoenger til Levante og Las Palmas satt til 2,51 ganger pengene. Femmilsdobbelen var det eneste av tre oddstips som ikke gikk inn.

Den knallsterke lørdagen gjorde opp for svake dager onsdag, torsdag og fredag. Etter totalt 24 oddstips, var tilbakebetalingsprosenten på feiende flotte 130,1 forrige uke.

Selv om det ikke er all verden til utvalg denne mandagen, har vi godbiten West Ham - Chelsea på menyen. Alavés - Sevilla i La Liga er også et svært interessant oppgjør. I GET-ligaen spilles andre kamp i kvartfinalene og det er spennende odds på flere kamper.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Stjernen - Stavanger Oilers, H 4,00.

Kvartfinale i sluttspillet, kamp to. Stavanger Oilers vant 5-3 i DNB Arena på lørdag, etter å ha ledet 5-1 etter to perioder med en imponerende effektivitet. Gjestene ledet faktisk 17-9 på skuddstatistikken etter to perioder. Dermed tok de første stikk i denne kvartfinalen. Det ble ampert på slutten av kampen og nesten samtlige spillere var innvolvert i håndgemengen der, men alle er tilgjengelige til dagens kamp.

Men det er Stjernen som har vunnet de to foregående kampene, 2-4 forrige bortekamp og 5-3 hjemme over dagens motstander fire runder før slutt. De avsluttet grunnspillet knallsterkt, med seks seirer på de siste syv.

Fredrikstad-laget har faktisk vært best på reisefot denne sesongen og 8-5-9 er ikke all verden til hjemmetall.

Som kjent vant Oilers grunnspillet ganske komfortabelt og avsluttet 26 poeng foran dagens motstander. Det er ingen tvil om at de er det beste laget og favoritt til avansement i både denne kvartfinalen og til å vinne hele sluttspillet. 12-6-5 er bortetallene.

Stjernen har vist gode takter mot Stavanger tidligere i sesongen og Oilers vinner neppe fire kamper på rappen. Fire blank er svært spennende odds på at Stjernen slår tilbake ved første anledning og spilles.

