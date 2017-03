Storhamar setter skapet på plass

På dagens langoddsprogram er det mye spennende å henge fingrene i. GET-liga-sluttspillet går inn i sin tredje kamp i kvartfinalene og det er mange spennende oppgjør. Dortmund - Benfica og Barcelona - PSG står på Champions League-menyen og vi må heller ikke glemme Manchester City - Stoke i Premier League.

Vi har fått en katastrofal start på uken med våre tips, samtlige fem gikk ut tirsdag og her er det bare å brette ermene opp enda et par hakk.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Storhamar + Lørenskog, samlet odds 2,55.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Storhamar - Sparta Sarpsborg, H 1,70

Kvartfinale i GET-ligaens sluttspill, kamp tre. Storhamar likte ikke å tape hjemme for Sparta etter forlengning i den første hjemmekampen og slo tilbake med 5-2 i Østfold på mandag. Dermed står det 1-1 i kamper.

Lars Løkken Østli er usikker etter en smell sist, men er trolig med. 11-6-6 er hjemmetallene til Storhamar i grunnspillet, likevel er det verdt å merke seg at de har tapt de to siste hjemmekampene mot dagens motstander.

Gjestene havnet tredje sist i grunnspillet og tapte de siste fire matchene før sluttspillets start. Faktisk var de på et tidspunkt i fare for å bli tatt igjen av Manglerud Star. Bortestatistikken 10-3-9 er solid for dagens bortelag, som kanskje må unnvære Patrick André Bovim grunnet skade.

Sparta har trukket det lengste strået i de to siste kampene i OL-amfiet, nå er det dags for å sette skapet på plass. Vi spiller H til 1,70.

Lørenskog - Lillehammer, H 1,50

Kvartfinale i GET-ligaens sluttspill, kamp tre. Lørenskog vant første kamp 3-1 hjemme og Lillehammer slo tilbake med 4-2-seier mandag, vi har 1-1 i kamper også her. Lagene møttes i Lillehammer i den nest siste serierunden også, da vant dagens bortelag hele 6-2.

Lørenskog fullførte på en sterke andreplass i grunnspillet, syv poeng bak seriemester Oilers. Hjemme var de knallsterke hele sesongen og 15-3-5 er solide tall. Selv om de tapte i Lillehammer mandag, vant de skuddstatistikken ganske klart.

Gjestene kommer med selvtillit etter å ha spilt bra mot Lørenskog i to hjemmekamper på rad, og David Morley var tilbake fra skade med to mål mandag. Stian Nystuen er dog ute resten av sesongen.

Gjestene avsluttet til sist på en sjetteplass i grunnspillet, etter en bedre åpning enn avslutning. 9-4-10 er solide bortetall i ligaen, men de har tapt de to siste bortekampene mot dagens motstander.

Lørenskog er det beste laget av disse to og vi tror de tar en ny hjemmeseier mot Lillehammer. H spilles til 1,50 og gir oss totaloddsen 2,55 på vår dobbel.

Klikk her for å levere!