Strømmen jakter playoff

En herlig fotballonsdag står foran oss med blant annet sju kamper fra OBOS-ligaen, fem kamper i Champions League-playoff, to kamper fra Championship og returoppgjøret i Supercopa i Spania mellom Real Madrid og Barcelona.

Det ble strålende treff på våre langoddstips onsdag. Dobbelen med over 2,5 mål i kampene Hoffenheim-Liverpool/Barnsley-Nottingham Forest satt til 2,65 i totalodds og singelspiller på Reading-seier hjemme mot Aston Villa til 2,50 i odds likeså.

Strømmen - Ranheim (spillestopp kl 18.25)

7-5-7 totalt for Strømmen og totalt 26 poeng. Det betyr at laget er med i playoffkampen for fullt og kun har ett poeng opp til 6. plassen. 2-2-2 på de seks siste seriekampene og målforskjell totalt på 25-26 forteller om et lag som er meget vanskelig å forutsi.

Opprykksjagende Ranheim gikk på sesongens andre hjemmetap mot Ull/Kisa søndag og det var faktisk det andre hjemmetapet på de tre siste seriekampen. Mistet dermed den direkte opprykksplassen til Start og falt ned på 3. plass med totalt 35 poeng. Anstendige 3-4-2 på bortebane.

Det står 5-1-1 på de sju siste tilsvarende og magefølelsen tilsier hjemmeseier her. 2,35 er klart godkjent hjemmeodds.

Jerv - Arendal H 1,45 (spillestopp kl 18.55)

Med fire seire på de fem siste seriekampene, var det nok et optimistisk Jerv-lag som entret Gjemselunden søndag. Men Arne Sandstøs gutter gikk på en kjempesmell og røk hele 1-6. Står med 3-4-2 på hjemmebane, de to tapene kom i sesongens to første hjemmekamper. Til tross for at laget er helt nede på 12. plass, er det kun fem poeng opp til playoff.

Nyopprykkede Arendal er på stø kurs mot nedrykk igjen og ligger helt sist med magre 10 poeng. Det er riktignok kun fem poeng opp til Fredrikstad på kvalikplass, men kun tre poeng på de siste ti seriekampene forteller jo at laget er helt ute av slag. På bortebane står laget med 1-3-5.

Jerv gikk riktignok på en smell i helgen, men hadde vist strålende form før det og bør vinne denne. Lokaloppgjør er nå engang lokaloppgjør, og 1,45 på hjemmeseier er ikke veldig sprekt, men vi tar med denne i en dobbel med seier til Strømmen. Totalodds 3,41.