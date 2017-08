Strømsgodset har funnet formen

Dagens langoddsprogram er fullspekket med deilig fotball fra primært Norge og England. Manchester United skal i gang med sin sesong hjemme mot West Ham, Tottenham møter Newcastle borte og Eliteserien stiller med full runde og knallgode kamper - blant mye annet.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Strømsgodset + FK Haugesund, samlet odds 3,42.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Strømsgodset - Lillestrøm, H 1,90

Vertene har virkelig funnet flyten etter en tung vårsesong og slo Vålerenga lett 2-0 forrige mandag, uten noensinne å være ordentlig truet. Dermed har de syv poeng på sine siste tre kamper, spillet sitter langt bedre enn tidligere og Tor Ole Skulleruds gjeng kan optimistisk se oppover på tabellen.

Hjemme på Marienlyst er Godset alltid til å regne med og resultatene har vært sterke også denne sesongen, 5-3-1. Lagene møttes på Åråsen like før ferien og da leverte Godset årsverste i 2-0-tapet, det er de nok ute etter å revansjere i aften. Men hjemme på Marienlyst er Godset klart best, 6-1-0 er tallene i de siste syv tilsvarende mot LSK.

Strømsgodset hadde for øvrig spillefri i midtuken grunnet en tidlig cupexit, og kan også beholde laget uendret.

LSK tok ledelsen 2-0 borte mot Viking sist helg, men skuffet stort i andre omgang og 2-2 føles nok som to poeng tapt. Det var deres tredje rake poengdeling, de to foregående etter å ha havnet under. I midtuken slo de Tromsø 1-0 i cupen.

Kanarifuglene har levert best på hjemmebane denne sesongen, 2-4-3 er tallene på reisefot. Kunstgressunderlaget spiller heller ikke til naturgresslaget LSKs fordel. De kan stille uendret fra sist, men de har brukt samme ellever to ganger på kort tid og kan velge å rotere litt her.

Godset har vunnet de fire siste tilsvarende kampene og har endelig funnet formen, Lillestrøm spilte cup i midtuken og liker seg best på naturgress - vi spiller H til 1,90.

FK Haugesund - Stabæk, H 1,80

FK Haugesund fortjente ikke det sene vinnermålet til Sarpsborg forrige helg, etter en god bortekamp. I midtuken tapte de 0-2 hjemme for Molde i cupen, så de har faktisk tre tap på rappen i tre forskjellige turneringer. Ligamessig hadde de 4-2-0 på de siste seks før smellen i Østfold.

Vertene har vært gode på hjemmebane denne sesongen, med 4-3-1 og tap kun for Odd. Mot Stabæk har de god kontroll i det siste, med tre seierer på rappen og 7-1 i målforskjell. De siste 10 har tallene 8-2-0 favør FK Haugesund. På Nadderud i vår vant FKH hele 3-0.

Vegard Skjerve er suspendert og mister kampen, ellers kan Horneland stille uendret.

Stabæk spilte en skrekkelig kamp sist søndag og røk 1-3, men slo tilbake med en fin 3-0-seier over Aalesund i midtukens cuprunde, som imidlertid ble en dag forsinket. På reisefot har de vært helt godkjente denne sesongen, 3-2-3 er tallene, og i dag får de i det minste spille på sitt foretrukne underlag.

Gjestene får Hugo Vetlesen tilbake fra karantene, mens Jepper Moe er skadet.

FK Haugesund har usedvanlig bra tak på Stabæk og bør utnytte den ekstra hviledagen.

