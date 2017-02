Suksessen fortsetter for David Nielsen

Dagens langoddsprogram er rikholdig til en fredag å være. Kombinert normalbakke og skihopp-kvinnene skal i aksjon i Lahti og det er en håndfull kamper fra europeisk toppfotball. Både i Spania, Frankrike og England er det deilige kamper å velge fra.

Våre to sprintfavoritter nådde ikke opp torsdag, Stina Nilsson falt i semifinalen og Klæbo var rett og slett ikke god nok. Derfor trengte vi full klaff fra fotballen for å gå i pluss, men dessverre var Apoel Nicosia-seier til 3,45 ganger pengene det eneste spillet som gikk inn av totalt fem tips i går.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Lyngby + Union Berlin, samlet odds 3,50.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Lyngby - Esbjerg, H 2,00

Kampen om sluttspillplassene i dansk Superliga spisser seg til og bare fire kamper gjenstår før de deler tabellen nesten i to og spiller mesterskaps- og nedrykksrunde. Med seier i dag vil Lyngby ha halvannen fot i førstnevnte selskap.

De åpnet med en sterk seier borte mot Nordsjælland etter vinterpausen, 1-0. Nysigneringen David Boysen ble matchvinner og det var en ny, defensivt solid prestasjon av Nielsen & co.

Vertene drives dog best når de kan ligge kompakt og angripe på kontra, som forklarer at bortestatistikken er bedre enn hjemme. 4-3-4 og målforskjellen 8-8 er ikke all verden til hjemmetall.

Mikkel Rygaard er suspendert, mens Alexander Munksgaard fortsatt er ute med skade.

Esbjerg har funnet formen, men det spørs nok om det kommer for sent til å komme inn i topp seks og mesterskapsrunden - åtte poeng skiller opp. Nå handler det meste om å posisjonere seg for nedrykkskampen. Seks spillere forlot klubben i januar og seks utlendinger kom inn, i tillegg byttet de trener rett før avbrekket. Det virket å ha vært gode avgjørelser om man ser på forrige rundes 3-0-seier over SønderjyskE.

Bortestatistikken er et problem for gjestene, som har 2-1-8 og bare åtte scorede mål på reisefot denne sesongen. Midtbanespillerne Jeppe Andersen og Jesper Jørgensen er ikke med grunnet skader.

Lyngby har vært defensivt knallsterke hele sesongen og det er meget for tidlig å friskmelde bortesvake Esbjerg. To ganger pengene synes greit betalt for hjemmeseieren her og spilles.

Union Berlin - 1860 München, H 1,75

Arbeiderklubben fra Øst-Berlin har virkelig funnet formen i grevens tid og de har overtatt tredjeplassen - som gir playoff - med elleve poeng fra de siste fem kamper. Avstanden opp til Hannover på direkte opprykk er kun fire poeng.

Det er først og fremst hjemme på Stadion An der Alten Försterei de leverer varene og de har vunnet sine to siste hjemmekamper i ligaen - 6-2-1 er deres knallsterke hjemmetall totalt. Vi har dessverre ikke lykkes å finne fraværsinfo for hjemmelaget.

1860 München har fått et massivt oppsving etter en rekke endringer både på trener- og spillersiden, og mandag vant de 2-0 hjemme over Nürnberg. Her ligger også deres "problem", det er kun på hjemmebane de leverer og bortetallene er sørgelige 1-2-7 denne sesongen. De siste tre bortekamper er alle tapt.

Gjestene har nå syv poeng ned til rød sone, men har spilt fire hjemmekamper på de siste fem og har blitt hjulpet godt av det. Ute med skade er Marnon Busch, Florian Neuhaus og Jan Mausersberger, sistnenvte er som fast å regne. Alle andre er tilgjengelige, melder trener Vitor Peireira til klubbens nettsider.

Vertene er i bra flyt og har vært knallsterke på hjemmebane hele sesongen. 1860 München har på sin side enorme problemer på reisefot. Vi tror kvalitetsforskjellen kommer til syne og spiller H til 1,75, dette gir oss totaloddsen 3,50 på vår dobbel.

