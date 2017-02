Suksessen fortsetter for David Nielsen

Mandagens langoddsprogram er ganske innholdsfattig, i ski-VM er det ikke en konkurransedag. Leicester - Liverpool lyser likevel dagen opp betraktelig.

Søndagens oddstips ble en skuffelse, uten tilbakebetaling på totalt fem tips. Uken totalt sett ble også svak, med kun 72,1 % tilbakebetaling fra 27 tips. Dermed er det dessverre blitt rødt også i februar-regnskapet totalt, med 96,1 % tilbakebetaling når to dager gjenstår.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 16.55.

Lyngby + St. Pauli, samlet odds 3,61.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Lyngby - Esbjerg, H 1,95

Denne kampen skulle egentlig blitt spilt fredag, men ble utsatt til i dag. Vi fastholder vårt hjemmespill.

Kampen om sluttspillplassene i dansk Superliga spisser seg til og bare fire kamper gjenstår før de deler tabellen nesten i to og spiller mesterskaps- og nedrykksrunde. Med seier i dag vil Lyngby ha halvannen fot i førstnevnte selskap.

De åpnet med en sterk seier borte mot Nordsjælland etter vinterpausen, 1-0. Nysigneringen David Boysen ble matchvinner og det var en ny, defensivt solid prestasjon av Nielsen & co.

Vertene drives dog best når de kan ligge kompakt og angripe på kontra, som forklarer at bortestatistikken er bedre enn hjemme. 4-3-4 og målforskjellen 8-8 er ikke all verden til hjemmetall.

Mikkel Rygaard er suspendert, mens Alexander Munksgaard fortsatt er ute med skade.

Esbjerg har funnet formen, men det spørs nok om det kommer for sent til å komme inn i topp seks og mesterskapsrunden - åtte poeng skiller opp. Nå handler det meste om å posisjonere seg for nedrykkskampen. Seks spillere forlot klubben i januar og seks utlendinger kom inn, i tillegg byttet de trener rett før avbrekket. Det virket å ha vært gode avgjørelser om man ser på forrige rundes 3-0-seier over SønderjyskE.

Bortestatistikken er et problem for gjestene, som har 2-1-8 og bare åtte scorede mål på reisefot denne sesongen. Midtbanespillerne Jeppe Andersen og Jesper Jørgensen er ikke med grunnet skader.

Lyngby har vært defensivt knallsterke hele sesongen og det er meget for tidlig å friskmelde bortesvake Esbjerg. 1,95 ganger pengene synes greit betalt for hjemmeseieren her og spilles.

St. Pauli - Karlsruher, H 1,85

Hjemmelaget ligger på nedrykksplass før runden og møter tabellnaboen, som ligger på kvalifiseringsplass. Hamburg-laget har gjort en rekke endringer i januar og foreløpig fått godt betalt for det. De åpnet 2017 med hjemmetap for serieleder Stuttgart, men har så tatt syv poeng på de siste tre kampene sine.

Forrige hjemmekamp slo de opprykksjagende Dynamo Dresden og sikret sin andre hjemmeseier denne sesongen, 2-4-4 er uansett skrekkelige hjemmetall. Mads Møller Dæhli og den faste forsvareren Sobiech er begge tvilsomme. Den faste midtbanespillere Choi er ute med skade.

Gjestene ligger altså á poeng med dagens motstander, men har hatt en stikk motstadd formutvikling. Etter å ha startet 2017 med seier, har de tre påfølgende kampene gitt ett poeng - og de to siste er tapt. Forrige bortekamp ble det tap for bunnlaget 1860 München, men 1-5-4 er ikke en helt katastrofal bortestatistikk totalt.

Den faste midtbanespilleren Valentini er svært tvilsom, og den viktige midtbanekollegaen Kom er suspendert. Fem spiller er i tillegg skadet, alle med en håndfull kamper hver.

Hjemmelaget har vist bra form den siste tiden og møter et Karlsruher som sliter. H spilles til 1,85 i odds og gir en spenstig totaltodds på 3,61 for vår mandagsdobbel.

