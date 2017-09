Sunderland fortsetter mot avgrunnen

Det ble en knallstart på uken for Nettavisens oddstips. AFC Eskilstuna tuktet storfavoritt IFK Göteborg til hele 3,50 ganger pengene, og dobbelen med hjemmeseier til Sarpsborg kombinert med målfest i Aarhus ga 2,64 ganger innsatsen. U/H-spillet på Emirates ble dermed eneste som ikke traff.

Sportspills øvrige tirsdagstips:

Oddstips 1: Liverpool kan gå på ny CL-smell

Oddstips 2: Noe er galt i Real Madrid

Oddstips 4: Besiktas kan ryste CL-nykommerne

Det er en perfekt tirsdag vi har i vente, med deilige storkamper i Champions League - Dortmund - Real Madrid og Liverpools bortekamp mot Spartak Moskva, til eksempel -, full runde i the Championship og lavere engelske divisjoner, GET-liga og Ull/Kisa mot Bodø/Glimt her hjemme i Norge.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Ipswich + Monaco, samlet odds 4,66.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Ipswich - Sunderland, H 2,45

Hjemmelaget fikk en pangstart på sesongen og gikk fra seier til seier, men har så møtt noen skjær i sjøen - tøffe kamper mot Fulham hjemme og QPR samt Leeds borte er alle tapt, med seieren over hjelpeløse Bolton i midten som en trøst.

Mick McCarthys menn er nok uansett svært fornøyde med sesongstarten så langt og på hjemmebane har de levert solide 3-0-1 så langt, med blemme kun mot bortesterke Fulham.

McCarthy stiller trolig med de samme elleve som sist. Flynn Dowes er ute igjen, mens Luke Chambers, kapteinen, ventes å spille tross en smell.

Sunderland kunne ikke taklet nedrykket verre, de ligger på nedrykksplass og trenden har ikke blitt bedre - kun verre. Hele fire av de siste fem kampene deres er tapt, selv om det må nevnes at motstanden jevnt over har vært solid i denne perioden.

Poenget er likevel at Sunderland ser svake ut og ikke fortjener å nesten være favoritt i denne bortekampen. Jonny Williams og Callum McManaman er begge tvilsomme etter å ha mistet helgens tap for Cardiff. Duncan Watmore er også tvilsom.

Ipswich har vist at de er å regne med denne sesongen, Sunderland er ribbet for selvtillit og gjør alt om dagen for tiden. H til 2,45 blir det åpenbare valget i denne kampen.

Monaco - Porto, H 1,90

Hjemmelaget har kanskje solgt spillere for over tre milliarder denne sommeren, med trener Jardim er en lur rev og fortsetter å levere med sitt mannskap. I Ligue 1 har de tapt kun for Nice borte, og de seks øvrige er alle vunnet - de to siste med 7-0 i målforskjell. Den eneste CL-kampen så langt endte med 1-1 borte mot RB Leipzig, et godkjent resultat.

Førstekeeper Subasic er skadet, sammen med tre mindre viktige spillere.

Porto åpnet Champions League-sesongen med 1-3-tap hjemme for Besiktas, men har vist få svakhetstegn i hjemlig liga, der syv av syv kamper er vunnet med 19-3 i målforskjell. Den dyktige treneren Sergio Conceicao er nå jef her, og de har klart å beholde flesteparten av sine nøkkelspillere i sommer, foruten spissen André Silva.

Den viktige midtbanespilleren André André, so good they named him twice, mister kampen.

To formlag i aksjon her, men Monaco har vist seg ustoppelige nok en sesong og blir svært vanskelige å håndtere på hjemmebane. Vi spiller H til 1,90 og får totaloddsen 4,66 på denne dobbelen.

Klikk her for å levere!